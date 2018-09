Wat Nations League? Waarom Nations League? Hoe Nations League? De vragen rond Europa's nieuwste landentoernooi beantwoord ODBS

05 september 2018

15u57 0 Voetbal Morgen gaat de UEFA Nations League van start en met Duitsland - Frankrijk staat er meteen een klassieker op het menu. Hieronder aan de hand van vier fases, alles wat U moet weten over het opzet.

Kort samengevat gaat het eerst om het prestige. Ter vervanging van de vele en onbeduidende oefeninterlands, kan er nu een toernooi gewonnen worden. Waarna er in een laatste fase ook vier EK-tickets te verdienen zijn. Al gaat dat in de praktijk louter een speeltuin voor de kleine(re) landen zijn. De groten zijn dan al via de traditionele kwalificatiepoule geplaatst. Mocht dat niet het geval zijn (Oranje, iemand?) biedt de Nations League nog een ultieme kans. Niet onbelangrijk is de commerciële waarde. De UEFA heeft enkele exclusieve sponsors gevonden en overal de tv-rechten verkocht. In België zendt VTM de matchen van de Rode Duivels uit, Eleven Sports de rest.

FASE 1: Groepswedstrijden (september-november 2018)

De UEFA verdeelde 55 deelnemers in vier divisies. In divisie A zitten de beste twaalf landen, met België. Divisie B telt eveneens twaalf teams en divisie C vijftien teams. In divisie D zitten de zwakste zestien teams. Elke divisie bestaat uit vier groepen van drie of vier ploegen, die onderling twee keer tegen elkaar spelen. De vier groepswinnaars van divisie B, C en D promoveren, de vier laagst geplaatste teams van divisie A, B en C degraderen.

FASE 2: Final Four (juni 2019)

Aan deze fase nemen de vier groepswinnaars van divisie A deel - met dus ook België als kanshebber. Via halve finales (heen en terug) en een finale op neutraal terrein is de inzet de eindwinst. In deze Final Four vallen geen EK-tickets te bemachtigen. De UEFA beloont de winnaar wel met 7,5 miljoen euro. België is sowieso zeker van 1,5 miljoen euro startgeld, terwijl groepswinst nog eens 1,5 miljoen euro startgeld oplevert. In de Final Four kan daar dus maximaal nog eens 4,5 miljoen euro bijkomen.

FASE 3: Play-offs voor 4 EK-tickets (maart 2020)

De groepswinnaar of beste landen per groep die zich niet via de normale kwalificatievoorronde voor het EK hebben geplaatst (waarvoor op 2 december in Dublin geloot wordt), spelen per divisie play-offs met als inzet een EK-ticket. Hebben bijvoorbeeld al tien divisie A-landen zich via de klassieke weg geplaatst voor het EK, dan krijgt divisie B twee extra plekken voor de play-offs. Op deze manier kunnen kleine ploegen genre Georgië, Kosovo en Gibraltar zich plaatsen voor het EK. Het nadeel: landen kunnen zich met opzet laten zakken, om zo in een 'makkelijkere' divisie terecht te komen.

FASE 4: Het EK zelf (zomer 2020)

Het EK wordt gespeeld door de 20 landen die zich via de normale weg hebben gekwalificeerd en de vier winnaars van de play-offs van de Nations League.

