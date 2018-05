Wat een keeper lijden kan: "Mentaal moet je sterker staan dan eender welke veldspeler" Niels Vleminckx

29 mei 2018

08u59 6 Voetbal Na de blunders, tranen en doodsbedreigingen: hoe moet het verder met Liverpool-keeper Loris Karius? Een gesprek met ervaringsdeskundigen Filip De Wilde (53) en Jurgen Sierens (42) over wat een keeper lijden kan.

Het was moeilijk om geen medelijden te hebben. Loris Karius die na zijn twee monumentale fouten in de Champions League-finale tegen Real Madrid gehurkt zit in zijn strafschopgebied. Met zijn linkerhand dekt hij zijn bloeddoorlopen ogen af. Zijn rechterhand wuift verontschuldigend naar de Liverpool-Kop. Minuten gaan voorbij zonder dat één ploegmaat hem komt troosten. Terwijl rondom hem een stadion van 62.000 mensen brult, is Karius alleen op de wereld.

