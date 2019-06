Warm welkom voor Hazard bij Real, pakkende woorden van Chelsea Kristof Terreur

07 juni 2019

22u02 216 Eden Hazard Op donderdag 13 juni loopt Bernábeu vol. Sinds gisteravond 22u is Eden Hazard officieel een speler van Real. Met een liefdevolle zegen van Chelsea, dat zijn sterspeler met virtuele hartjes losliet. Voorgoed in het wit, voor eeuwig een blue.

Ook Thibaut Courtois zat erop te wachten. Net als honderdduizenden fans achter hun computer of smartphone. De pagina refreshen om de zoveel minuten om toch maar zijn boodschap de wereld in te sturen. Een kwartier na de officiële communicatie heette de nationale nummer één Eden Hazard welkom bij “de beste club in de wereld”, een tweet vergezeld door een selfie in de speelzaal van de Rode Duivels. Galácticos onder mekaar. De ene zo’n honderd miljoen duurder dan de andere. Na een scheiding van een jaar zijn ze opnieuw ploegmaats. In de kleedkamer van Real Madrid heeft Hazard straks een gids. Officieel is hij nu de duurste Belg ooit. Hij tekent een contract tot 2024.

‘Wonderlijk individu’

Terwijl Real Madrid zijn komst inhaalde met een sec communiqué, een biografie en weinig flitsend filmpje op sociale media, haalden ze bij Chelsea de zakdoeken boven. Een hashtag #ThankYouEden en een persbericht met virtuele kussen van de juffrouw, CEO Marina Granovskaia, die de onderhandelingen nochtans hard had gespeeld. Het liefdevolle afscheid dat Hazard altijd voor ogen had. Eentje in grandeur en met een warm hart. Granovskaia: “De herinneringen die hij ons achterlaat, zullen niet vervagen. Hij bezorgde iedereen die Chelsea zag spelen groots entertainment en veel wedstrijdbepalende bijdragen, en daarvoor danken we Eden enorm. Hij was een modelprof tijdens zijn tijd bij de club, een wonderlijk individu, een plezier om mee samen te werken. We kijken ernaar uit om hem in de toekomst welkom te heten op Stamford Bridge.”

‘Twee dromen’

Woorden waaruit het respect voor de mens en de voetballer sprak. Een complexe transfersoap en enkele gespannen meetings veranderden daar niets aan. “We respecteren zijn beslissing en laten hem zijn kinderdroom achterna gaan.”

Op 13 juni, een donderdag, haalt Real Madrid zijn nieuwe Galáctico binnen. Dan stelt het ‘el estadio Santiago Bernabéu’ open voor pers en publiek en de entree van zijn duurste transfer ooit. De tweede uit de club van honderd, maar daarover niets in het officiële communiqué. Dat dat er pas 48 uur na het princiepsakkoord tussen de beide clubs kwam, had zijn redenen. De afhandeling, het papierwerk en de legale checks duurden langer dan verwacht, maar nooit stond een deal op de helling.

Bij Chelsea benadrukken ze ‘off the record’ de 140 miljoen euro die ze, door allerlei bonussen, kunnen ontvangen. Helaas is er geen Football Leaks meer om alle precieze details te onthullen.

Hazard zelf schreef een uitgebreide boodschap voor de Chelseafans op Facebook, waarin hij zijn mooiste herinneringen oplijstte en iedereen bedankte voor de steun. “In het bijzonder Roman Abramovich en zijn bestuur, omdat ze me geholpen hebben niet één maar twee dromen te realiseren: de eerste door een speler van Chelsea te mogen zijn, de tweede vandaag om me die transfer naar Real Madrid te gunnen.”