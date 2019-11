Wallonië schuift Tubeke naar voor als nieuwe site voor nationaal voetbalstadion, burgemeester twijfelt aan haalbaarheid DMM

24 november 2019

10u17

Bron: Belga 6 Voetbal Komt er nog een nieuw nationaal voetbalstadion? Na het debacle in aanloop naar het EK 2020 gaan in Wallonië nu stemmen op om een thuishaven voor de Rode Duivels te bouwen in Tubeke.

Volgens Waals minister van Sportinfrastructuur Jean-Luc Crucke is Tubeke (Waals-Brabant) de ideale plek voor een nieuw nationaal voetbalstadion. “Het ligt aan de poorten van Brussel met al zijn symboliek. Het ligt aan de autosnelweg, er komt een bypass en het ligt ook tussen de luchthaven van Zaventem en Charleroi”, aldus de MR-minister in La Dernière Heure.

De Waalse minister ziet ook een manier om Vlaanderen bij het project te betrekken. De beschikbare gronden liggen namelijk gespreid over de twee regio’s en de toekomstige infrastructuur zou zich kunnen uitstrekken tot in het Vlaamse Halle, schrijft de krant. “Zodra de federale regering in het zadel zit, moeten we stappen vooruit zetten in dit dossier”, aldus Crucke.

Het trainingscentrum van de Rode Duivels ligt al in Tubeke en de Belgische Wielerbond laat er zijn nieuwe zetel bouwen. De saga rond het nieuwe nationale voetbalstadion is al jaren een Processie van Echternach die in schril contrast staat met de sportieve resultaten van de nationale ploeg. De Rode Duivels zijn voor het het Europees kampioenschap van 2020 al zeker van groepswinst. Het toernooi zelf wordt gespeeld verspreid over 12 Europese steden, van Bakoe tot Dublin, maar zonder wedstrijd in België.

Burgemeester Marc Snoeck valt uit de lucht als we hem het idee van de minister voorleggen. “Ik neem aan dat het slechts om een ballonnetje gaat dat wordt opgelaten in afwachting van een nieuwe federale regering”, zegt Snoeck. “Ik heb nog nooit van zo’n idee gehoord. Ik kan me zeker inbeelden dat een locatie op de Waalse en Vlaamse grens een mooie gedachte is voor een nationaal voetbalstadion. Dat is ook de reden waarom de Belgische Voetbalbond destijds graag in Tubeke het centrum bouwde.”

Maar volgens Snoeck zal een nieuw stadion bouwen niet eenvoudig zijn. “Ik denk al meteen aan de mobiliteit”, zegt Snoeck. “Een groot stadion vraagt enorm veel ruimte. Niet enkel voor het gebouw maar ook voor een parking. En dan moet je inderdaad rekening houden met een enorme toename aan het verkeer. Ik heb eerlijk gezegd mijn twijfels over de haalbaarheid.”