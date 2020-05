Waasland-Beveren vecht licentie KV Oostende aan Tomas Taecke

06 mei 2020

03u00 0 Voetbal Uit vrees voor een eventuele degradatie grijpt Waasland-Beveren alle middelen aan om concurrenten het leven zuur te maken. Zo vecht de nummer laatst in onze competitie de proflicentie van KV Oostende aan, dat eergisteravond voor het BAS verscheen.

De Waaslanders stellen de verbondenheid van Anderlecht-voorzitter Marc Coucke en KVO in vraag, al is het aannemelijk dat het Arbitragehof daar straks geen oren naar zal hebben. Eerder was de Licentiecommissie immers van oordeel dat Coucke ‘geen invloed tracht uit te oefenen’ op KVO, dat tijdens het onderhoud met die Licentiecommissie op 8 april zélf de licentie van Anderlecht aanvocht: “Een schuldeiser die tracht terugbetaling te bekomen, zelfs al wordt hierbij een zekere druk uitgeoefend, is niet noodzakelijk een entiteit die een beduidende invloed op de licentie van die kandidaat uitoefent”, stond toen in het verslag.

Bij Waasland-Beveren wou men niets bevestigen, al gaf voorzitter Dirk Huyck dit mee: “Door onze situatie zijn wij betrokken partij bij de licentiedossiers. Als de regels gerespecteerd worden, blijven wij aan de zijlijn. Zoniet, zijn wij aandachtig.” Afwachten of het BAS aandacht schenkt aan de noodkreet van Waasland-Beveren. Op basis van het verslag van de Licentiecommissie, die het BAS adviseert, hoeft de kustploeg zich wat dat betreft wellicht weinig zorgen te maken. Wél gaf het Licentiedepartement in de aanloop van de zitting van KVO een negatief advies omwille van de late timing van de kapitaalsverhoging, die pas op 15 mei zou plaatsvinden.

