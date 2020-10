Waasland-Beveren neemt eenvoudig eerste horde in Croky Cup, Deinze sneuvelt Redactie

10 oktober 2020

22u11

Bron: Belga 3 Croky Cup Waasland-Beveren en 1B-club RWDM hebben zaterdagavond geen fout gemaakt in hun eerste wedstrijd van de Croky Cup van het seizoen. Waasland-Beveren haalde het in de vijfde ronde met 3-0 van Sparta Petegem (tweede nationale). Ook RWDM hield met een 1-8 zege schietoefeningen in Rochefort (derde nationale). Zondag komt ook OH Leuven nog in actie, op bezoek bij Knokke (eerste nationale).

Topschutter Heymans (30.) en nieuwe aanwinst Frey (52. en 85.) zorgden voor de Beverse doelpunten. Voor RWDM was er een hattrick van de dinsdag van Eupen overgekomen Rocha. Walbrecq en Lavie pikten ook twee doelpuntjes mee, Senekaku scoorde één maal.

KMSK Deinze heeft de vijfde ronde van de Croky Cup niet overleefd. De 1B-club verloor zaterdagavond na verlengingen met 3-1 bij Thes Sport, de koploper in eerste nationale. Battista (30.), Stefani (107.) en Vaesen (118.) zorgden voor de Limburgse doelpunten. Voor Deinze had De Schutter (90.) al maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd verlengingen uit de brand kunnen slepen.

Deinze is de tweede profclub die uitgeschakeld is in de Croky Cup. In de vierde ronde verloor Lierse Kempenzonen al met 2-1 bij Olympic Charleroi (eerste nationale).

Traditioneel stromen de 1A-clubs pas in in de zesde ronde van de Croky Cup, maar omdat de hoogste klasse in het tussenseizoen van zestien naar achttien clubs werd uitgebreid, zijn twee van hen nu al opgetrommeld.

