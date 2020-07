Waasland-Beveren krijgt de verwachte pandoering in oefenmatch tegen sterren van PSG: 7-0! Redactie

17 juli 2020

21u44 4 Voetbal De galamatch eindigde - zoals verwacht - op een pandoering. Waasland-Beveren heeft zijn oefenpot tegen Paris Saint-Germain verloren met 7-0. Neymar scoorde twee keer.

Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria,... Alle sterren van PSG stonden aan de aftrap in het Parc des Princes tegen Waasland-Beveren, dat in het openingskwartier goed standhield. Maar in minuut 20 was het dan toch raak. Vukotic kopte een voorzet van Mbappé knullig in eigen doel. Daarna ging het snel in een wedstrijd over 4 keer 30 minuten. Neymar verschalkte Pirard tweemaal vanop de stip. Op het uur tikte Mbappé, die de Wase defensie meermaals naar huis dribbelde, de 4-0 tegen de netten. Toen invaller Choupo-Moting twee keer scoorde in drie minuten, was de pandoering compleet. Mbe Soh zette de 7-0-eindstand op het bord. Zoals verwacht een zware nederlaag voor Waasland-Beveren.



