Waarom Walem Belgische U21 verliet en voor Cyprus koos: "Dit was geen makkelijke beslissing"

26 januari 2020

07u00 1 Voetbal Johan Walem stopt als coach van de Belgische U21 en wordt bondscoach van Cyprus. Vanwaar die keuze? “Als je de kans krijgt om jezelf te verbeteren, dan moet je de moed hebben om zo’n stap te zetten”, vertelde de 47-jarige Waal aan de telefoon.

Walem was uitstekend op dreef met de Belgische U21, dat aan de leiding staat in hun EK-voorrondegroep. Twee maanden geleden wonnen de beloften nog met 2-3 tegen topland Duitsland. “We waren inderdaad zeer goed bezig. Het was dus geen eenvoudige beslissing om de ploeg te verlaten”, aldus Walem. “Ik werkte ook graag met de U21, maar het was moeilijk om ‘neen’ te zeggen tegen Cyprus.”

Waarom spreekt Cyprus hem aan? “Ze toonden eerst en vooral veel interesse. En dit is voor mij een heel mooie opportuniteit om mezelf te verbeteren. De Belgische voetbalbond weet dat ik ook iemand ben die altijd wil groeien. Dit is een kans die ik moet grijpen. Ik heb er zin in. Het wordt een leuke uitdaging.”

“Ik sprak erover met Roberto Martínez en we zaten snel op dezelfde golflengte. Als je de kans krijgt om jezelf te verbeteren, dan moet je de moed hebben om de stap te zetten. Ik heb trouwens een zeer goede relatie met Martínez. Het klikte vanaf het eerste moment. ’t Was eenvoudig werken met hem. We hadden niet veel woorden nodig. En als hij een bericht stuurde, was dat altijd met heel veel respect.”

Walem greep met de beloften tweemaal naast een EK-ticket, maar de derde keer was het wel prijs. De Waalse oefenmeester kwalificeerde zich met de U21 zonder nederlaag voor het EK in Italië (2019). “Dat was een zeer mooi moment. Een schitterende ervaring voor de staf, spelers en mezelf. Ik hoop echt dat ze zich opnieuw kwalificeren. De groep verdient dat.”

En welke Belgische belofte ziet Walem het verst geraken? “Dat is een moeilijke vraag. Ik heb te veel respect voor hen om één naam te noemen, ze hebben allemaal hun kwaliteiten. We moeten genieten van dat talent. Ik ben alvast overtuigd dat er enkelen een heel mooie carrière gaan hebben.”