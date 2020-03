Waarom Real Madrid de enkel van Eden Hazard in de VS laat opereren: “Hij draait als een basketspeler”

KTH JBE PJC

03 maart 2020

07u00

Bron: eigen berichtgeving 14 Rode Duivels Eden goes USA. Eden goes NBA. In Texas zullen chirurgen met expertise in het Amerikaanse profbasketbal de enkel van Eden Hazard (29) proberen te herstellen. Het EK is geen utopie. Dat bevestigt ook bondsdokter Kris Van Crombrugge bij VTM NIEUWS.

De emoji met het zonnebrilletje. Vol goeie moed landt Eden Hazard morgen in Dallas, in de VS, waar hij een dag later onder het mes zal gaan. Niko Mihic, hoofd van de medische staf van Real Madrid, vliegt met hem mee.

In dr. Dan Cooper heeft de Canadees een chirurg gevonden die hij 100 procent vertrouwt en Hazard voorgoed van zijn enkelprobleem moet verlossen. De Texaanse zon neemt de Rode Duivel er als toemaatje bij.

De keuze voor de ‘Carrell Clinic’ in Dallas is niet toevallig. Dokter Cooper is al enkele jaren extern consulent bij Real en spreekt binnenkort op een medisch congres dat de club organiseert. Hij brengt ervaring uit andere sporttakken met zich mee.

Cooper is ‘Head of Medical’ bij de Dallas Cowboys, het bekende American Football Team, maar in zijn kabinet zitten specialisten met expertise in de NBA zoals dr. Eugene Curry en dr. Daniel Worrell. De chirurgen die de enkel van de Duitse voormalige NBA-vedette Dirk Nowitzki van de Dallas Mavericks weer oplapten.

Michael Jordan

Het is die ervaring waar ze bij Real naar op zoek waren. Onlangs, in een gekke complimenterende bui, vergeleek Roberto Martínez zijn dribbelaar met Michael Jordan. De bondscoach wilde daarmee het belang van Hazard voor een team benadrukken, maar binnen de medische staf van Real zien ze vooral fysionomische gelijkenissen met een basketbalspeler.

Als Hazard met de rug naar doel van de tegenstander wegdraait, staat zijn lichaam loodrecht op zijn voet. Zoals bij basketters. Omdat ze in de VS op vlak van gelijkaardige enkelletsels veel meer ervaring hebben, en ze in Europa geen valabel alternatief vonden, schoof Real resoluut Dallas naar voren.

De club overlegde nog met Paco Biosca, de medische baas van Chelsea die het lichaam van Hazard en zijn noden door en door kent na zeven jaar in Londen. Real won info in bij James Calden, de chirurg die de eerste enkelbreuk in 2017 repareerde. En ook met de KBVB waren er contacten over de beste behandeling. Uiteindelijk drukte Real zijn geprefereerde optie door.

EK is haalbaar

Kris Van Crombrugge, dokter van de nationale ploeg, is optimistisch dat Hazard het EK haalt: “De Amerikanen hebben laten weten dat ze ‘very optimistic’ zijn. Eden zou het EK moeten halen. Het is trouwens geen zware blessure en Eden is ook niet hervallen, maar een operatie is wel noodzakelijk.”

De eerste prognoses zijn dus positief, maar alles hangt af van de operatie, zo heet het in Madrid. Omdat op de beeldvorming niet alles even duidelijk was, zullen ze pas tijdens de ingreep à la minute beslissen wat ze met het titaniumplaatje in de enkel doen. Plaatje eruit? Nieuw plaatje erin? Of alles bij het oude laten? Bij Real houden ze er immers rekening mee dat het hulpmiddel, dat in 2017 in zijn enkel werd geplaatst ter versteviging, zijn huidige blessure mee heeft veroorzaakt, na een flinke tik.

Hazard zelf legt zijn vertrouwen bij de dokters. In zijn handbagage neemt hij een zonnebril mee.

Real Madrid have a good relationship with some NBA / NFL specialists. Dr. Daniel Cooper, head of medical of the Dallas Cowboys, is a consultant for Real. The Carrell Clinic has a few ankle/foot experts like Dr. Eugene Curry, who did surgery on Dirk Nowitzki. Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Weinig plezier

Sinds zijn transfer afgelopen zomer beleefde Hazard nog maar weinig plezier in het shirt van de Koninklijke. Hazard speelde tot dusver slechts vijftien wedstrijden voor zijn nieuwe club. Daarin kwam hij niet verder dan een goal (en vijf assists). De Rode Duivel was nog maar net hersteld van een enkelblessure toen hij op 22 februari tegen Levante (1-0 verlies) weer uitviel.

Bekijk ook: Mulder en Degryse over blessure Hazard

Bekijk ook: Martínez triest over blessure Hazard