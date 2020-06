Waar het racismespook nauw vervlochten is met de coronacrisis: Monaco-spits in de bres voor duizenden dakloze seizoensarbeiders in Spanje DMM

06 juni 2020

Heel wat topsporters toonden zich de voorbije maanden van hun mooiste kant, al is het initiatief van Monaco-speler Baldé misschien wel nog het strafst van allemaal. De Senegalees sprong deze week persoonlijk in de bres voor landgenoten die rechtstreeks getroffen werden door de nasleep van het coronavirus, om vervolgens op racisitsche problemen te stuiten.

2020 loopt niet bepaald over rozen. Er waren de bosbranden in Australië, de uitbraak van het coronavirus en als klap op de vuurpijl doemde ook het racismespook weer op met de moord op George Floyd. Heel wat topsporters roerden zich de afgelopen weken en maanden in de strijd tegen het coronavirus, anderen sprongen in de bres om racisme te bestrijden.

Monaco-spits Keita Baldé deed het allebei. De 25-jarige ex-speler van Inter werd geboren in Spanje uit Senegalese ouders. Vooral in de Catalaanse streek rond Lleida zijn heel wat mensen van Afrikaanse origine aan het werk in de fruitteelt. Met name de seizoensarbeiders verkeren dezer dagen in een moeilijke situatie. “Ze werken 12 uur per dag. De meesten zijn Senegalees en ik wou die mensen helpen”, legt Baldé uit.

Anoniem

Door het gebrek aan verse werkkracht moeten de aanwezige seizoensarbeiders zich in coronatijden dubbel plooien. Daarnaast vullen ze niet alleen de boomgaarden, maar ook de straten in en rond Lleida. Veel Afrikanen die als seizoensarbeider actief zijn, kunnen bij de afloop van hun contractperiode door de coronamaatregelen niet meer naar huis terugkeren vanuit Catalonië en dus blijven ze ter plaatse zonder dak boven het hoofd.

“Die mensen slapen op straat. Ze hebben niets, zelfs geen eten. Ik wou een oplossing zoeken voor hen. Ik wou ze helpen in de zoektocht naar voedsel, accomodatie en kledij. Ik deed het eerst anoniem, maar om iets voor die mensen te kunnen regelen, moest ik mezelf wel bekend maken”, vertelt Baldé, die met zijn actie initieel 200 seizoensarbeiders van Afrikaanse origine wou helpen.

Racisme

Baldé werd zich bewust van de problematiek door berichten op sociale media, maar stootte al gauw op een ander, onderliggend probleem. De gestrande seizoensarbeiders die op zoek gingen naar een hotel, werden vaak op racistisch wijze geweigerd. Bovendien verdien(d)en ze met 20 euro voor 12 uur werk niet genoeg geld om een verblijfplaats te huren.

Baldé wordt in zijn liefdadigheidswerk bijgestaan door Nogay Ndiaye, een activist uit Lleida. “Er zijn hotels die liever sluiten dan zwarte mensen te accomoderen. Dat is een regelrechte vorm van racisme. Voetbal lijkt de enige manier te zijn om deuren te openen, en zelfs dat is nog niet genoeg. Sommige hoteleigenaars blijven weigeren om mensen zonder dak boven hun hoofd te huisvesten, vaak om racistische redenen”, zegt Ndiaye.

“Ik heb Baldé meteen gezegd dat het moeilijk zou worden om accomodatie voor de gestrande seizoensarbeiders te voorzien. Als niet-blanke persoon is het niet makkelijk om alles in orde te krijgen. Ik ging zelfs met blanken op zoek naar onderdak voor anderen. Toen eigenaars zagen dat het voor mij was, kwamen er meteen excuses en weigeringen", vertelt Ndiaye in de Spaanse kranten.

90 mensen gehuisvest

Toch heeft Baldé intussen 90 mensen van een dak boven het hoofd voorzien. “We zijn op zoek naar een extra verblijfplaats voor nog meer mensen. We moeten samenwerken. Alleen zo zal deze wereld een betere plaats worden”, aldus Baldé, die ook al 17.000 euro doneerde om het coronavirus in Senegal te bestrijden. “Ik kom niets te kort. Ik wil die mensen helpen en de publieke opinie wijzen op de problemen die er heersen.”

Naar schatting leven in de streek rond Lleida 2.000 seizoensarbeiders zonder dak boven het hoofd. “Niet dat ik een morele, sociale of raciale oorlog wil ontketenen, maar met een beetje samenwerking kunnen we al ver komen. Ik kan als voetballer iets betekenen, mensen in nood mogen me altijd contacteren. Het racismethema zou nu echt wel mogen ophouden. Het zou geen probleem mogen zijn in deze wereld”, aldus Keita.