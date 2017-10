VS voor het eerst sinds 1986 niet naar WK en daar zat dit spookdoelpunt op een ander veld voor heel wat tussen YP

Here's the phantom goal that helped Panama win 2-1 tonight; knocking #USMNT out of the 2018 Word Cup. ( @tdmas_cr) pic.twitter.com/gnZk6NtGCB Ben Jata(@ Ben_Jata) link Voetbal De Verenigde Staten zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het WK voetbal in Rusland volgend jaar. In de kwalificatiegroep voor Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben verloren de Amerikanen hun laatste groepswedstrijd tegen het reeds uitgeschakelde Trinidad en Tobago. Panama en Honduras wisten wel te winnen. Panama verzekerde zich, mede door bovenstaand 'spookdoelpunt', zo van het rechtstreekse WK-ticket. Honduras zal het tegen Australië moeten opnemen in de barrages.

De VS stonden er voor aanvang van de laatste groepswedstrijd het beste voor. Met twaalf punten telden de Amerikanen er twee meer dan Panama en Honduras. Minstens even goed doen als beide landen was dus de boodschap. Trinidad en Tobago bengelde met slechts drie punten onderaan de groep. Maar die klip bleek voor 'Team USA' te zwaar om te nemen. In en tegen Trinidad en Tobago werd het uiteindelijk 2-1. Het is voor het eerst sinds het WK in Mexico van 1986 dat de Amerikanen zich niet weten te plaatsen voor de wereldbeker voetbal.

Panama wist van dit verlies optimaal te profiteren. De Panamezen wisten een vroege achterstand tegen Costa Rica, dat reeds geplaatst was, uit en won uiteindelijk met 2-1 dankzij onder meer het spookdoelpunt bovenaan dit artikel. Honduras boog op zijn beurt een 0-2 achterstand tegen groepsleider Mexico om tot 3-2. Maar Panama kan een veel beter doelpuntensaldo voorleggen en gaat zo voor het eerst in de geschiedenis naar een eindronde van het wereldkampioenschap voetbal.

Ook Honduras springt nog over de VS naar de barrageplek. Het Centraal-Amerikaanse land zal zich tegen Australië proberen te verzekeren van deelname aan het WK. In Brazilië wisten de Hondurezen geen enkel punt te bemachtigen.

