VS favoriet, maar Nederland gaat voor stunt bij WK-finale vrouwenvoetbal

07 juli 2019

05u51

De Verenigde Staten en Nederland treffen elkaar vanmiddag om vijf uur in het Franse Lyon om te strijden om de wereldtitel voetbal bij de vrouwen. De Verenigde Staten verdedigen op het achtste WK in Frankrijk hun titel en kunnen voor de vierde keer wereldkampioen worden, na winst in 1991 (in de eerste editie), 1999 en 2015. Voor Nederland wordt het de eerste WK-finale.

Bij de Amerikanen wordt sterspeelster Megan Rapinoe opnieuw in het elftal verwacht. Zij was niet fit voor de halve finale tegen Engeland (2-1) maar zou speelklaar geraken. Met vijf doelpunten staat de flamboyante Californische derde in de topschuttersstand, na landgenote Alex Morgan en de Engelse Ellen White (zes goals).

De VS maakten dit WK in elke wedstrijd al vroeg het verschil. Thailand hield het langste stand en slikte pas in de twaalfde minuut zijn eerste tegentreffer. Daarna zouden er wel nog twaalf (!) volgen.

VS favoriet, maar Nederland gaat voor stunt

De Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman beseft dat de VS altijd sterk starten, zo vertelde ze in aanloop naar de finale. "De opdracht is zo goed mogelijk, zo georganiseerd en zo alert mogelijk te beginnen. Hopelijk levert dat op dat we zo lang mogelijk de nul houden en zelf gevaar kunnen stichten. We weten allemaal dat Amerika de favoriet is. We hebben veel respect voor ze, maar geen ontzag. Wij gaan voor een stunt. We zullen het zwaar krijgen, maar er komen ook zeker kansen om ze pijn te doen."

In het kamp van Oranje is Vivianne Miedema met drie treffers voorlopig de beste schutter. Zij scoorde onder meer in de kwartfinale tegen Italië. Jackie Groenen zorgde voor het doelpunt in de halve finale, die Nederland na een verlenging met 1-0 van Zweden won.

Zweden pakte zaterdag het brons door in de kleine finale in Nice met 2-1 te winnen van Engeland.