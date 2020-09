Dirk Deferme volgt de Super League op de voet: “De voetbalvrouwen zijn aaibaar, benaderbaar en puur” Dirk Deferme

17u08 0 Vrouwenvoetbal “Sinds ik per se het commentaar bij de wedstrijden van de Red Flames wilde doen, word ik soms heel raar bekeken.” VTM-journalist en voetbalcommentator Dirk Deferme volgt het vrouwenvoetbal op de voet. Na de eerste speeldag van afgelopen weekend ziet hij hoe het Belgisch voetbal vooruit wil. Een column.

'Moet just niks’, ik las het voor het eerst op een mok in een souvenirwinkel in Antwerpen.

“Typisch Antwerpen,” zei mijn vrouw. 'Ich mut just niks’, herinner ik me nochtans van toen ik nog een jonge Limburger was, geen diplomaat, rebels en een beetje lui.

Het is nu niet van moeten maar van willen. Sinds ik per se het commentaar bij de wedstrijden van de Red Flames wilde doen word ik soms heel raar bekeken. En achter de schermen krijg ik wel eens wat te horen. Aad de Mos zegt het gewoon hardop: “Technisch matig en onbeholpen.” Van hem moet je dus vooral niet naar de vrouwen kijken.

Nu zijn er toch vooral heel veel spel- en andere onderdelen die het mannenvoetbal afstotelijk en slaapverwekkend maken. Tenzij je kickt op patsers, jankende miljonairs met een pijntje, de mimiek van coaches die daardoor iets van Jacques Vermeire en Marty Feldman tegelijk krijgen en schaakmeesters die hun kennis op een voetbalveld toepassen. Je vindt er de extremen, de zakken met poen van witwassers, omkopers en maatpakken uit de States, Qatar en Abu Dhabi. Je ziet in de eretribune Saoedi’s, Russen, de Thai en vele anderen met ziek veel geld. Allemaal mannen.

De voetbalvrouwen zijn aaibaar, benaderbaar en puur. Ze spelen ragfijn, spontaan, vrank en vrij voetbal. En toegeven: af en toe matig en onbeholpen. Daar zitten ze niet mee. Sportiviteit is normaal, het respecteren van de spelregels essentieel. Het spel en de attitude zal nog evolueren, maar het moet geen mannenvoetbal worden.

Voetbal is bedacht door mannen. Zo’n doel van 2,44 meter hoog en 7,32 meter breed is heel groot. Toen er overlegd werd om de doelen voor de vrouwen kleiner te maken, beëindigde de Nederlandse coach Vera Pauw de discussie. “Zorg gewoon voor betere keepertrainers”, zei ze.

Mensen met van die ideeën zitten nu ook achter de Red Flames. Wij hebben 40.000 vrouwen die voetballen, Nederland 160.000. België was er een keer bij op een groot toernooi, Nederland zes keer en een keer Europees kampioen (2017) en vice-wereldkampioen (2019).

België wil vooruit. Moeten we daarom naar de Flames kijken en naar de Super League? Moet just niks.

Ja, ik ben nu de ambassadeur van het vrouwenvoetbal. Doe ik toch nog iets in de diplomatie. Vooral als ik aan de andere kant moet gaan uitleggen dat ik mannenvoetbal ook nog altijd de moeite vind.

