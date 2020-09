Dirk Deferme: “Toen ik hoorde dat Wullaert terug bij ons kwam voetballen, vond ik dat niet direct fijn nieuws. Ze is te goed” Dirk Deferme

07 september 2020

08u48 0 Vrouwenvoetbal Zes op zes voor RSCA Women in de Scooore Super League, zes (!) goals voor Tessa Wullaert afgelopen weekend tegen Zulte Waregem. Dirk Deferme, die voor ons het vrouwenvoetbal op de voet volgt, laat zijn licht schijnen over die straffe prestatie:

Als ik ooit nog een voetbalboek schrijf dan heb ik de titel al: “Tessa is geen Kevin.” Het bekt een beetje als “We need to talk about Kevin”, het boek van Lionel Shriver over een moeder die worstelt met haar liefde voor haar rare zoon. Zo een boek zou ik nooit durven te schrijven. En @wtessa en @kevindebruyne samen in een boek, dat zal ook niet gebeuren.

Dat Tessa geen Kevin is, heb ik bedacht toen ik iets meer dan een jaar geleden Tessa Wullaert leerde kennen. En het vrouwenvoetbal. Een snelle vergelijking met KDB drong zich wel op. Als vanzelf. Red Flames/Red Devils, kapitein/vice-kapitein, allebei passeurs met veel voetbalverstand, gedreven en een lastpak voor het team. Meer nog: het zijn generatiegenoten, ex-voetballers van Wolfsburg en ze zaten samen bij City, in Manchester. Tessa mocht er in het krachthonk als Kevin, Raheem (Sterling) en Sergio (Agüero) het niet nodig hadden. Wat al het overige betreft: het verschil tussen de twee voetballevens is piramidaal groot.

Kevin zit een paar dagen niet bij de Duivels omdat Michelle, zijn vrouw hoogzwanger is. In Parken, terwijl de Duivels aan het spelen zijn krijg ik te horen dat Mason Milian en Rome De Bruyne er een zusje bij hebben: Suri. ‘s Namiddags hoorde ik al dat Tessa in eigen streek, met Anderlecht uit bij Zulte Waregem, tussen minuut 53 en einde match zes doelpunten had gemaakt. Fenomenaal. Moet op de voorpagina. Iemand uit het entourage van de Rode Duivels reageerde zo: “Goed voor ons vrouwenvoetbal!” Cynisch bedoeld.

Het was van voor de start een bezorgdheid. Anderlecht is veel te sterk voor de rest. Vooral de kloof met die paar nieuwe teams in de Super League is te groot. Toen ik in januari hoorde dat Tessa Wullaert terug bij ons kwam voetballen, vond ik dat niet direct fijn nieuws. Ze is immers te goed voor de Super League. Wullaert heeft me snel overtuigd dat het niet anders kon. Ze komt de batterijen opladen, het is goed voor nu. Vijf jaar helemaal alleen en te ver weg om vaak bezoek van thuis te krijgen: het heeft haar mentaal bijna gesloopt. Dit, dat seizoen Anderlecht, heeft ze nu even nodig.

Wullaert heeft me eens gezegd dat ze niet aan kinderen wil beginnen. Nooit. Zei ze. Bikkelhard. Quod Non. Neen, Tessa is geen Kevin want die heeft al Mason Milian, Rome en Suri. Als Suri met de genen van papa ooit aan een gezegende voetbalcarriere begint dan staat coach Tessa Wullaert (43) klaar om dochter De Bruyne alle kennis over dat andere topvoetbal bij te brengen. Dat kan papa Suri niet leren. Die kan er wel voor zorgen dat ze vanaf haar tiende al even goed met links en rechts kan schieten.

Wullaert heeft er toch maar mooi zes gemaakt. De Bruyne zit pas aan drie.

