Anderlecht-speelster De Neve: “Fysiek zijn we beter dan Standard” DD

01 september 2020

16u55 0 Vrouwenvoetbal Laura De Neve - kapitein van Anderlecht, 38 interlands - is terug zonder dat ze echt weg was. In haar heup werd er te veel bot aangemaakt met lokaal een scheur als gevolg. Op 25 mei werd De Neve geopereerd en zaterdag, op de eerste speeldag van de nieuwe competitie, stond ze er ineens terug. Eén maand sneller dan verwacht.

“Ik wilde er weer staan voor de Champions League, in oktober”, aldus De Neve. “Ik had al een tijdje last en corona heeft me voor snel opereren doen kiezen. Dan moest ik niet te veel missen.”

Zaterdag stond je er ineens. Dat had ik niet verwacht.

De Neve: “Niemand eigenlijk. Hard werken en een uitstekende kiné, dat is het geheim. Tegen Essen, in de laatste oefenwedstrijd van een week geleden, heb ik 30 minuten gespeeld. En daarna zei de coach dat hij me kon gebruiken.”

Als linksachter. Ook dat had ik niet verwacht. Heb je nog op die positie gespeeld?

“Niet echt. Wel eens om te depanneren.”

Coach Wachtel gaat je daar toch niet laten staan? Je mist de turbo om op die positie te spelen.

“Als de coach het van me vraagt, doe ik het. Hij had tegen Standard vooral ervaring nodig zei hij. Michelle Colson had op mijn positie een goede voorbereiding gespeeld. Misschien is het door het vele loopwerk op de linksachter wel goed voor mijn fysieke ontwikkeling.”

Die 2-0 tegen Standard, was dat een correcte weergave van het verschil tussen de twee titelkandidaten?

“Ik ga zeker niet zeggen dat wij duidelijk veel beter waren. Voor de pauze waren zij beter. Stug zijn ze altijd al geweest en we hebben veel weggegeven. Maar we hebben meer kwaliteit en na de rust bleek dat we ook fysiek beter zijn.”

Heb je de bondscoach al gehoord? Is hij blij dat je nu al matchfit bent?

“Nog niet gehoord, maar hij heeft me geselecteerd voor de volgende wedstrijden, tegen Roemenië en Zwitserland.”

In die selectie zitten voor het eerst sinds lang evenveel speelsters van Anderlecht als voetbalvrouwen die in het buitenland spelen. Acht van Anderlecht en acht van Lyon, Lille, PSV, Sassuolo, Kvinner, Twente en Bristol City.

Eerste Speeldag, topschuttersstand

3 - Gwen Duijsters (KRC Genk - Bel - 21 jaar)

2 - Mariam Toloba (Anderlecht - Bel - 20 jaar)

2 - Jolet Lommen (KAA Gent - Ned - 24 jaar)

1 - 7 speelsters