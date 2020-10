600 zorgverleners wonen ‘Witte Wedstrijd’ tussen vrouwenteams Zulte Waregem en AA Gent bij Redactie

12 oktober 2020

11u05 0 Vrouwenvoetbal Knap gebaar. De vrouwenploeg van Zulte Waregem doopte het duel tegen AA Gent om tot de ‘Witte Wedstrijd’, die volledig in het teken stond van het zorgpersoneel.

Afgelopen zaterdag stond er de affiche tussen Zulte Waregem en AA Gent op het programma in de Women’s Super League. Het werd de eerste match in de vrouwencompetitie in het Regenboogstadion. Essevee verloor met 0-3, maar vooral de actie voor de zorg zal bijblijven. De club nodigde samen met sponsor Belfius zo’n 600 zorgverleners uit om de ‘Witte Wedstrijd’ bij te wonen. Een teken van steun nu zij in moeilijke omstandigheden moeten werken.