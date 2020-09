“Ze is mijn Hans Vanaken”: onze Flames-watcher ziet hoe bondscoach Serneels plots meer keuze heeft Dirk Deferme

28 september 2020

12u34 0 Red Flames Dirk Deferme, onze watcher van het vrouwenvoetbal, fileert het voorbije weekend en gaat op zoek naar jong talent en nieuw bloed voor de Red Flames.

De vrouwen hebben nu ronde vier, de eerste bekerspeeldag met de Superscoore-ploegen, in de benen. Genk werd met de strafschoppen uitgeschakeld door Aalst en Charleroi liet zich op eigen veld verrassen door Moldavo (Eerste nationale) uit Mol. KAA Gent redde het met de penalty’s tegen OHL B. Voor de rest was het niveauverschil heel groot. De ploegen uit eerste maakten 38 goals, de tegenstanders 2.

Ondertussen in Noorwegen: LSK Kvinner won met 2-0 van ROA, de ex-club van Justine Vanhaevermaet. JVHM begon op de bank. Interessant om te weten: Kvinner speelt de thuiswedstrijden in de LSK Hallen in Lillestrom, alles indoor.

In Nederland bekerde FC Twente bij vv Alkmaar. Het werd 0-1. Elena Dhont speelde vanaf minuut 63. In Italië was er geen wedstrijd voor Sassuolo. Rust voor Lemey en Philtjens. Lyon won 2-1 van Bordeaux, Cayman kwam niet van de bank.

Extra troeven

Speelminuten, competitie-drive en fysieke paraatheid worden bij de vrouwen die voor de Flames willen spelen meer en meer een factor. Tijdens de interlands tegen Roemenië en in de Belgische wedstrijden wordt het duidelijk dat er talent aan komt. Voor de volgende wedstrijden van de Flames beschikt de bondscoach over een paar extra troeven. Ze zijn jong en sterk en ze pronken op positieve wijze met hun kwaliteiten.

Elena Dhont en haar geduld om schoppen te incasseren en keer op keer met een nijdige versnelling en een flitsende passeerbeweging uit te pakken. Ze is een winger die halve doelpunten op het hoofd van De Caigny en Vanhaevermaet moet kunnen leggen. Daar in de box, bij de vrouwen van meer dan 1 meter 80, staat geheid ook Marie Minnaert. Ze scoort makkelijk en verstuurt net zo goed de pass die iemand voor doel zet. “Mijn Hans Van Aken,” zegt Leo Van der Elst, haar clubcoach. Minnaert maakte afgelopen weekend alweer de helft van de goals van YLA Club Brugge. In Zwitserland stond ze voor het eerst in de basis. Niemand die dat in maart voor mogelijk had gehouden.

Minnaert, Dhont en voeg daar ook maar de Chloe Vande Velde aan toe. Met haar geweldige actieradius en verbetenheid heeft zij iets extra’s.

Als een dik jaar geleden elf namen op papier zetten voorspelbaar was geworden, dan heeft Ives Serneels voor de komende wedstrijden meer positieve keuzeproblemen.

Er rijpt nog een puur talent. Jarne Teulings is 18 jaar en komt uit Aarschot. Ze speelde al voor OHL en Genk en is nieuw bij Anderlecht. Voor Roemenië en Zwitserland werd ze als 27ste bij de A-selectie gehaald.

Op de openingsspeeldag tegen Standard was ze meteen goed voor 2 assists. Dit weekend speelde Anderlecht voorzichtigheidshalve zonder Wullaert en De Caigny. Teulings scoorde vier keer en was opnieuw goed voor twee assists.