Vrouwenraad ten strijde tegen WK-lied van 'seksistische' Damso Benjamin Van Synghel Jill Casters

06 maart 2018

12u38 4 Voetbal De partners van de Belgische voetbalbond (KBVB) moeten hun sponsoring herbekijken als de Brusselse rapper Damso de officiële WK-hymne mag maken. Daartoe roept de Vrouwenraad op in haar campagne Kick Out Sexism. "Zijn teksten staan bol van minachting en verbaal geweld tegenover vrouwen."

Geen wereldbeker zonder officieel WK-lied, geldt de ongeschreven regel. Het oog van de KBVB viel daarvoor deze keer op de Brussels-Congolese rapper Damso. De man is ontzettend populair, met tientallen miljoenen streams op Spotify, maar ook niet onbesproken. In zijn teksten is hij niet altijd even vriendelijk voor vrouwen.

"Die staan vol van afkeer, beledigingen en verbaal geweld tegenover vrouwen", zegt de Vrouwenraad in een open brief gericht aan de belangrijkste sponsors van de Voetbalbond. De brief geldt als startschot voor de campagne Kick Out Sexism. Die roept de sponsors op om hun samenwerking met de KBVB te herbekijken als Damso effectief het WK-lied mag schrijven.

Klacht

"Damso's opwaardering naar officiële cheerleader is een goedkeuring van het seksisme waar hij voor staat", klinkt het. "We kunnen ons niet inbeelden dat een sponsor wil worden geassocieerd met haat en geweld tegenover wie dan ook, inclusief vrouwen."



De WK-hymne van Damso wordt pas in april voorgesteld, maar nu al zijn "heel wat vrouwen en mannen ontstemd" door de keuze van de KBVB, stelt de Vrouwenraad. "De Voetbalbond heeft zich altijd gekant tegen racisme, terecht natuurlijk. Door voor Damso te kiezen, geeft ze echter het foute signaal dat seksisme wél oké is."



Komt de bond niet op haar beslissing terug, dan dreigt de raad een klacht in te dienen bij het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.

Auwch Award

Het is niet de eerste keer dat de Vrouwenraad de KBVB viseert. In februari reikte ze de Auwch Award voor vrouwonvriendelijkheid uit aan de bond. Reden: de 'mannentruitjes' waarin de Red Flames vorig jaar het EK Voetbal in Amsterdam moesten afwerken, maar vooral ook de veel te lage premies die de vrouwelijke voetballers krijgen. "Wij vinden dat de Red Flames even hoge premies verdienen als de Rode Duivels", klonk het toen.

De Voetbalbond was het niet eens met die motivering en gaf de award terug aan de raad. "De KBVB investeert veel in het vrouwenvoetbal", reageerde woordvoerder Stefan Van Loock. Het budget is de voorbije vijf jaar vervijfvoudigd, terwijl de Red Flames eigenlijk zelf weinig inkomsten genereren. Ook de premies voor de Red Flames zijn meer dan verdubbeld sinds het EK van vorig jaar."