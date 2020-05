Voorstel Club brengt ook financieel debat op gang: “4,3 miljoen euro ‘coronasteun' UEFA al gebudgetteerd voor verdere uitbouw voetbalcentrum in Tubeke” Niels Vleminckx

11 mei 2020

08u27 4 Voetbal Club Brugge pleit er in zijn nota voor om 4,3 miljoen ‘corona­steun’ van UEFA en 463.000 euro steun van FIFA aan te wenden voor nood­lijdende clubs, maar dat geld blijkt al grotendeels besteed te zijn.

Club vraagt dat de Pro League gaat onderhandelen met de voetbalbond om te zien wat die laatste wil aanvangen met de steun van UEFA en FIFA. Club vindt dat een stuk van het geld naar de leden van die federaties moet gaan, met name naar noodlijdende clubs. Maar dat blijkt een probleem. “Het gaat om voorziene budgetten van UEFA”, zegt bondsvoorzitter Mehdi Bayat. “Door een slechte communicatie vanuit de Europese voetbalbond komt het over alsof dit geld bestemd is voor de coronacrisis. Het geld dat UEFA beschikbaar stelt, is al voorzien voor de verdere uitbouw van ons nationaal voetbal­centrum in Tubeke. Dat was al zo ­gebudgetteerd. Dat geld bestaat dus in feite niet, want het was al besteed door de voetbalbond.”

Stof voor discussie dus. Bij een aantal clubs hoor je: “In de grootste ­crisis ooit in de sector gaan ze van UEFA en FIFA gekregen gelden gebruiken voor vorming en opleiding. Met andere woorden: de kazerne mét de brandweerlui erin staat in brand, maar de commandant gebruikt de aangeboden hulp om een nieuwe ­kazerne te bouwen en nieuwe rekruten op te ­leiden.” Sommige clubleiders vinden dat de roep om solidariteit in een ­breder kader moet opengetrokken worden. “De discussie wordt vooral gevoerd door Genk, Anderlecht en KV Mechelen, omdat die clubs nog uitzicht meenden te hebben op Europees voetbal”, zegt Zulte Waregem-CEO Eddy Cordier. “Terwijl slechts één van die drie play-off 1 kon halen en dan nog niet zeker was van een Europees ticket. De helft van de clubs verloor door het wegvallen van de laatste speeldag de inkomsten van een thuiswedstrijd. Dáár lijkt financiële solidariteit mij meer aangewezen.”

Lees ook:

Werkgroep Pro League ‘not amused’ met nota Club voor competitie met 18 zonder play-offs: “Dit kan echt niet”

Alleen Madame Soleil weet ­welke competitieformule ­Belgisch profvoetbal straks ­hanteert: play-offs of niet, het wordt sowieso al krap (+)

Vragen over de BAS-arbiters na licentie Moeskroen: “Ze zitten op de tribunes en komen op de recepties”