Voormalig UEFA-voorzitter is vernietigend voor videoref: "We maken het voetbal kapot" GVS

29 augustus 2018

16u29

Bron: L'Equipe 0 Voetbal Voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini (63) is geen fan van de videoref. De Fransman verzette zich altijd tegen het technologisch snufje en stelt in het Franse L'Equipe dat het systeem dan ook compleet verkeerd gebruikt wordt. " Dit is toch geen vooruitgang?"

Zelf was Platini niet op het WK in Rusland. De voormalige UEFA-voorzitter is tot oktober 2019 geschorst omdat hij drie jaar geleden een verdachte som van 1,8 miljoen euro zou ontvangen hebben van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. De Fransman vecht die sanctie al een hele poos aan - hij ziet in het hele verhaal een complot - maar voorlopig zonder succes waardoor de gewezen topvoetballer nog 14 maanden lang geen voetbalgerelateerde activiteiten mag uitoefenen.

Hoewel Vladimir Poetin hem had uitgenodigd, bleek dus ook een bezoekje aan het WK van afgelopen zomer geen goed idee. Platini zag dan maar op televisie hoe zijn thuisland op 15 juli de trofee in de lucht stak. (lees onder de foto verder)

Marionet

Op diezelfde beeldbuis zag Platini ook hoe de videoref geen goede beurt maakte. De drievoudige winnaar van de Gouden Bal is dan ook niet mals - zelf was de Fransman altijd gekant tegen de invoering van het technologisch snufje. "De VAR, dat is niets meer dan wat geknutsel met beelden. Tot meer rechtvaardigheid in onze sport heeft het alvast niet geleid", stelt hij in de Franse sportkrant L'Equipe.

"Neem nu de tweede goal van Frankrijk in de finale tegen Kroatië op het WK. Het is toch duidelijk dat de scheidsrechter op het veld een marionet is van de videoref? De arbiter had het handspel niet gezien, maar de VAR riep hem toch naar de zijlijn. Op normale snelheid en zelfs wanneer je de beelden vertraagde, zag je helemaal geen hands. Dus gingen ze de beelden maar in superslowmotion afspelen. Een fase van een duizendste van een seconde werd plots eentje van vijftien seconden. Natuurlijk vond de scheidsrechter uiteindelijk wel iets waardoor hij penalty kon geven. Dit is toch geen vooruitgang of gerechtigheid? Dit is pure interpretatie."

Formule 1 en wielrennen

Nochtans stuurde de FIFA na het toernooi statistieken de wereld in waaruit bleek dat 99,3 procent van alle beslissingen correct waren. Niet te veel waarde aan hechten, vindt Platini. "Ik ken de FIFA maar al te goed. Het is hun job om statistieken te vinden die in hun kraam passen. In het beste geval kunnen beelden en dus een videoref van nut zijn om na te gaan of een bal over de doellijn is of er al dan niet onterecht is afgevlagd voor buitenspel. Dat zijn zaken waar meestal weinig discussie over bestaat. Er is amper of geen interpretatie. Maar nu spelen we echt met vuur, dit is gevaarlijk. Te veel beelden, te veel oortjes, iedereen in contact met elkaar. Op deze manier maken we echt het voetbal kapot. De Formule 1 en het wielrennen gaan of gingen er al op deze wijze aan ten onder."