Voormalig Rode Duivel start eigen keepersschool voor jonge talenten: "Alles doorgeven wat ik in mijn carrière heb beleefd"

24 juli 2020

15u30 0 Voetbal Het zwarte gat? Neen, hoor. Er is leven na het profvoetbal. Brian Vandenbussche (38) is in hoogst onzekere coronatijden zowaar met een eigen keepersschool begonnen. “Ik had dit al heel lang in gedachten”, zegt de voormalige Rode Duivel.

13 selecties, 3 caps en een clean sheet tegen Azerbeidzjan in de kwalificatiecampagne voor het EK in 2008. Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar dertien jaar geleden was Brian Vandenbussche onder bondscoach René Vandereycken een vaste klant in de selectie bij de Rode Duivels. De West-Vlaming diende als doublure voor Stijn Stijnen. Dat terwijl hij bij Heerenveen jaren aan een stuk de vaste nummer één onder de lat was.

Onze landgenoot zou bij de Noord-Nederlandse club het grootste deel van zijn carrière spenderen. In de herfst van zijn loopbaan kwam hij terug naar België. Met Gent vierde hij als tweede doelman de landstitel in 2015. Als derde keeper bij Cercle maakte hij in 2017 op 36-jarige leeftijd nog de promotie naar 1A mee. Veel minuten op het veld maakte Vandenbussche niet meer, maar met zijn ervaring speelde hij wel een bepalende rol.

“Ik zat samen in de ploeg met jongens als Matz Sels, Yannick Thoelen en Miguel Van Damme. Ik probeerde hen vanuit mijn ervaring telkens wat tips mee te geven. Toen al vertelden zij me dat ik na mijn carrière keeperstrainer moest worden. Ik heb dat altijd als een compliment beschouwd. Een eigen keepersschool zat dan ook al heel lang in mijn gedachten”, zegt Vandenbussche.

Persoonlijke aanpak

Met zijn VDB-Elite keepersschool wil de voormalige Rode Duivel zich richten op jonge talenten. “Jongens die op de rand van een eerste ploeg staan en de ambitie hebben om het waar te maken. Bedoeling is om hen zo persoonlijk en specifiek mogelijk te begeleiden op fysiek en ook mentaal vlak. Ik wil hen naast hun ploeg een luisterend oor aanbieden. Alles wat ik in mijn carrière heb beleefd, kan van pas komen om door te geven.”

Vandenbussche werkt deze zomer onder meer met een beloftendoelman van Cercle en Roeselare, maar ook spelertjes vanaf 10 jaar zijn welkom. Daarnaast kunnen clubs Vandenbussche inhuren voor een trainingsessie met hun doelmannen. Of trekt hij met een keeper naar de gym. Voor tien individuele trainingen van anderhalf uur betaal je 299 euro. “Ik wil verder gaan dan de basis en daarbij het niveau zo hoog mogelijk houden.”

Zelf blijft Vandenbussche op zijn 38ste ook voetballen. Als doelman van Blankenberge (1ste Provinciale) doet hij er nog een jaartje bij. “Ik was er ook keepertrainer, maar die activiteiten heb ik overgedragen aan iemand anders om me op mijn keepersschool te kunnen concentreren. Ik blijf het graag doen, maar luister wel goed naar mijn lichaam. Ik bekijk het jaar per jaar.”

Tonnen respect

Tot slot nog even over Miguel Van Damme. Vandenbussche helpt de Cercle-doelman, die nu al vier jaar tegen leukemie vecht en er weer van droomt om profvoetballer te worden. “Mijn trainingen met hem staan los van mijn keepersschool”, zegt Vandenbussche. “We zaten vroeger samen in de ploeg en werden zo vrienden. Het is op die manier dat ik met hem samenwerk.”

Vandenbussche steekt de bewondering voor zijn ex-ploegmaat niet onder stoelen of banken. Van Damme herviel het voorbije jaar twee keer in zijn strijd tegen leukemie. “Hij blijft strijden, maar het klopt inderdaad dat we deze zomer al wat getraind hebben. We trekken veel samen op. Miguel is iemand waar ik tonnen respect voor heb. Het schept enorm veel voldoening om hem weer vooruit te zien gaan.”

Meer info over de keepersschool van Vandenbussche vind je op www.vdb-elite.be

