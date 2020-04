Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter pleit voor verhuis omstreden WK van Qatar naar VS



15 april 2020

12u29

Bron: Belga 0 Voetbal Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter oppert om het WK 2022 niet in Qatar te organiseren, maar in de Verenigde Staten. Dat heeft de 84-jarige Zwitser verteld in Sport Bild. Qatar als WK-gastland is omstreden wegens vermoedens van corruptie bij de toekenning.

Blatter is van mening dat het volgende WK beter niet plaatsvindt in Qatar. Rond de manier waarop het land de organisatie van het WK 2022 verkreeg hangt al langer een geur van fraude, en vorige week maakten Amerikaanse aanklagers na een grootschalig onderzoek nog bekend dat enkele toenmalige leden van het Uitvoerend Comité van de Wereldvoetbalbond steekpenningen ontvingen om in december 2010 bij de toewijzing op Qatar te stemmen. Blatter denkt daarom aan de VS, die in 2026 al samen met Canada en Mexico de eindronde organiseren, om de plaats van Qatar in te nemen.

“Het WK 2022 zou in bijvoorbeeld Duitsland kunnen plaatsvinden, maar dan gaat het toernooi na 2018 in Rusland tweemaal op rij in Europa door”, vertelde Blatter. “Ook Japan is een mogelijkheid, maar ik denk eerder aan de VS. Zij organiseren het toernooi al in 2026 en hebben ervaring uit 1994. Zij kunnen het klaarspelen.”

Dat Blatter een pleidooi houdt om het WK over twee jaar alsnog naar de VS te verplaatsen, is geen verrassing. De Zwitser verklaarde de voorbije maanden al veelvuldig dat er binnen de FIFA een akkoord was om het WK in de VS te laten plaatsvinden, maar dat de keuze “na een politieke interventie op het allerhoogste niveau” toch op Qatar viel. De Zwitser wees zo al meermaals met een beschuldigende vinger naar vooral de Franse regering. Volgens Blatter is het de regering rond toenmalig president Nicolas Sarkozy die het diplomatieke akkoord, dat aan Rusland het WK 2018 toekende en aan de VS het WK 2022, kelderde. Ook Michel Platini, gewezen voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, zou bij de operatie betrokken geweest zijn, maar de Fransman noemde de verklaringen van Blatter eerder al “niets dan leugens”.

