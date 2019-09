Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck wordt niet in verdenking gesteld Redactie

13 september 2019

13u25 0 Voetbal Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck wordt niet in verdenking gesteld, zo meldt VTM Nieuws. Gisteren en ook deze voormiddag werd Van Holsbeeck verhoord over mogelijk gesjoemel met transfers in zijn periode bij de Brusselse club. Maar onderzoeksrechter Michel Claise besliste dus om de man niet in verdenking te stellen.

Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco.

Eerder vonden al huiszoekingen plaats op het trainingscentrum van de club in Neerpede, in het stadion van RSC Anderlecht, op de zetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Laken, en in Schaarbeek, bij een makelaarsbureau, en dinsdag en woensdag vielen speurders binnen op vier adressen in Monaco, twee in België en één in Londen. Daarbij werden spelersmakelaar Christophe Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux opgepakt. Beiden werden aangehouden en in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming. Het gerecht nam ook 3 luxewagens, 7 miljoen euro, een boot en 2 appartementen in beslag.

Gisteren werd dan ook Herman Van Holsbeeck opgepakt voor verhoor en hij bracht de nacht in de cel door, maar hij wordt dus niet in verdenking gesteld. Hij wordt vrijgelaten.