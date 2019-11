Voor 99% zeker: Duivels treffen Rusland en Denemarken op EK, Finland derde tegenstander? VDVJ

18 november 2019

22u52 0 Voetbal Begin al maar met Denemarken te scouten. Na Rusland zijn de Rode Duivels nu ook voor 99,99% zeker dat ze de Scandinaviërs treffen op het EK. Het land kwalificeerde zich gisteren na een 1-1-gelijkspel tegen Ierland.

Door de winst van Spanje (5-0 tegen Roemenië) kan enkel nog een onwaarschijnlijk scenario - Duitsland moet verliezen van Noord-Ierland én Nederland moet punten laten liggen tegen Estland - een zekere confrontatie in groep B met de Russen en Denen voorkomen. Dat we die eerste aankunnen, weten we ondertussen al. Maar hoe zit het met onze tweede tegenstander? Wel, ondanks de kwalificatie knalde het Deense Dynamiet amper in een sobere campagne.

Dat is ook de reden waarom bondsoach Age Hareide sowieso eruit gaat na het EK. Op zijn minst opvallend - en niet zonder de nodige controverse in het land. Zijn resultaten waren immers uitstekend: amper vijf nederlagen in veertig duels en op het jongste WK pas na een zinderende penaltyreekes in de achtste finales onderuit tegen latere finalist Kroatië. Maar zijn speelstijl met veel lange ballen en gericht op fysieke kracht kon de Deense bond, die mijmerde naar het combinatievoetbal van Morten Olsen, niet bekoren. Enkel sterspeler Christian Eriksen zorgt geregeld voor een vleugje creativiteit.

Ook tegen Ierland was het gisteren pover. Tot minuut 73 geen bal tussen de palen. De eerste poging van Braithwaite was meteen raak. Een cruciale goal, waardoor de gelijkmaker van de thuisploeg te laat kwam. Och ja, de opvolger van Hareide is overigens al bekend. Kasper Hjulmand, lange tijd in beeld bij Anderlecht, zal vanaf augustus de Deense nationale ploeg leiden.

Rest de vraag: wie wordt de laatste tegenstander? Bij winst van Hongarije vanavond in Wales wordt dat normaal zeker Finland. Zo niet, is de tweede uit die groep (Wales of Slovakije) ook een kanshebber.

GOAAL I ! Denemarken komt op voorsprong, Ierland is zo goed als zeker uitgeschakeld! 😳



0️⃣-1️⃣ #IREDEN 🇮🇪🆚🇩🇰 pic.twitter.com/lU7OaKWJxi Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAAL I Matt Doherty met het doelpunt van de hoop voor Ierland, 1-1! 🔥



1️⃣-1️⃣ #IREDEN 🇮🇪🆚🇩🇰 pic.twitter.com/IKcc87Y0hu Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

