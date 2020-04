Voetbalvedetten furieus na suggestie over coronatesten: "Ik wil niet dat Afrikanen als proefkonijn worden gebruikt” NVE

03 april 2020

12u10

Bron: AS.com 0 Voetbal Een serieus brandje. Twee Franse artsen opperden om onderzoek naar het coronavirus te doen in Afrika, "omdat er daar geen mondmaskers, behandelingen of reanimaties zijn”. Samuel Eto’o, Didier Drogba en Demba Ba, drie grote namen uit het Afrikaanse voetbal, zijn niet te spreken over die suggestie. “Afrika is geen laboratorium.”

“Dit kan controversieel zijn, maar moeten we niet een onderzoek doen in Afrika, waar ze geen maskers, behandelingen of reanimaties hebben? Het wordt er ook gedaan in AIDS-studies.” Het zijn de woorden van Jean Paul Mira, hoofd van de reanimatiedienst van het Cochin-ziekenhuis in Parijs. Camille Locht, onderzoeksdirecteur van een gezondheidsinstituut, geeft hem gelijk. “We denken inderdaad aan een vergelijkbare studie in Afrika. Al verwerpen we ook geen studie in Europa of Australië.”

Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE ✊🏿 pic.twitter.com/R08R7K9QAw Demba Ba(@ dembabafoot) link

De Senegalese spits Demba Ba deelde het fragment op Twitter met een veelzeggend bijschrift: “Welkom in het Westen, waar blanken zichzelf zo superieur vinden dat racisme en domheid een banaliteit worden.” Het is tijd om op te staan.” Collega-aanvaller Samuel Eto’o reageerde op het bericht met “klootzak”, gericht naar de twee dokters. “Afrika niet van hun is om mee te spelen”, voegde Eto’o er later op Instagram nog aan toe.

Ook Chelsea-icoon Didier Drogba liet zich uit over het voorval. “Het is onvoorstelbaar dat we hiervoor moeten waarschuwen. Afrika is geen laboratorium. Deze verklaringen zijn vernederend, vals en vooral racistisch. Help Afrika te redden van het coronavirus. Ik wil niet dat Afrikanen als proefkonijnen worden gebruikt. Het is walgelijk.” De Ivoriaan is sinds 2018 officieel vice-president van de internationale organisatie Peace and Sport.