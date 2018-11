Voetballers van Barcelona zijn 's werelds best betaalde teamsporters MH

26 november 2018

20u14

Bron: Belga 0 Voetbal De voetballers van FC Barcelona zijn 's werelds best betaalde teamsporters. Dat blijkt uit een jaarlijkse studie van het Britse Sporting Intelligence. Lionel Messi en zijn kompanen streken in 2018 gemiddeld 11,8 miljoen euro op.

Real Madrid betaalt zijn spelers gemiddeld 9,14 miljoen euro en volgt daarmee op de tweede plaats, voor Oklahoma City Thunder (8,87 miljoen) en Golden State Warriors (8,84 miljoen). Na nog vier NBA-clubs staan Juventus Turijn en Manchester United op de negende en tiende plaats. De top twintig bestaat uit twaalf NBA-clubs en acht Europese voetbalclubs. Na nog eens zes NBA-ploegen zijn baseballteams San Fransico Giants en Chicago Cubs op de 27e en 30e plaats de eerste teams op de lijst die niet uit het voetbal of het basketbal komen.

Vorig jaar stond Barcelona nog op de vierde plaats, na Oklahoma, Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors. Real Madrid klom van de negende naar de tweede plaats op. Paris Saint-Germain, vorig jaar vijfde, is nu achttiende.

De Premier League is met een jaarsalaris van 3,38 miljoen euro 's werelds best betalende voetbalcompetitie, voor de Primera Division (2,49 miljoen euro) en de Serie A (1,71 miljoen euro). China (903.000 euro) is op de zesde plaats de eerste niet-Europese competitie. België staat met 346.000 euro op de twaalfde plaats.

Sporting Intelligence hield enkel rekening met het salaris, zonder premies en extrasportieve inkomsten. Acht sporten werden in aanmerking genomen: voetbal, baseball, basketbal, American football, cricket, ijshockey, Canadian football en Australian football. In totaal werden 349 teams uit 18 competities in 13 landen doorgelicht