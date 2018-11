Voetballer (24) van Sao Paulo op gruwelijke wijze vermoord even nadat hij deze foto’s met vrouw vermeende dader nog verstuurd had Hans Op de Beeck

07 november 2018

12u03 0 Voetbal Brazilië is al enkele dagen in de ban van de gruwelijke moord op Daniel Correa Freitas, een 24-jarige aanvallende middenvelder van Sao Paulo. Het onderzoek is gaande, maar voor de dood van Daniel zitten momenteel drie mensen vast: zakenman Adison Brittes, de vermeende dader, diens vrouw Cristiana, die al slapende in bed lag toen de voetballer even voor de moord nog selfies met haar maakte, en hun 18-jarige dochter Allana, op wiens verjaardagsfeestje Daniel was uitgenodigd de avond van de feiten.

Het lichaam van de voetballer werd teruggevonden in de Braziliaanse stad Sao Jose dos Pinhais, in de zuidelijke staat Parana, in afschuwelijke staat: half onthoofd, twee diepe snijwonden in de hals en afgesneden genitaliën. Na een feestje in een nachtclub zou Daniel, een goeie vriend van Allana, mee uitgenodigd zijn om haar 18-jarige verjaardag verder te vieren op het domein van haar ouders. Waarna het grondig misliep. Volgens Adison Brittes (38) probeerde de voetballer zijn vrouw te verkrachten. “In onze slaapkamer trof ik een naakte Daniel op het lichaam van mijn vrouw aan”, verklaarde de zakenman op de Braziliaanse tv.

“Ze schreeuwde en riep om hulp. Wat ik vervolgens deed, was wat elke man zou doen. Want de vrouw die daar lag, was niet mijn vrouw maar elke Braziliaanse vrouw. Het kon je dochter geweest zijn, je zus, moeder of vrouw. Op dat moment was het mijn vrouw Cris, waarmee ik twintig jaar getrouwd ben. Ik hoor nu allerlei geruchten waarvan niets klopt. Zo zou mijn vrouw, of zelfs mijn dochter, iets gehad hebben met Daniel. De waarheid zal wel aan het licht komen. Ik weet wat ik gedaan heb: de morele integriteit van mijn familie verdedigd. Door dat smerige monster op de grond te gooien en een einde te maken aan de verkrachting.”

Vrienden van Edison hebben hem naar verluidt proberen tegen te houden, maar zouden daarin niet gelukt zijn omdat de man te kwaad was. Uit een telefoongesprek van Edison wat later, vertelde hij wel over de feiten maar maakte hij nooit gewag van een verkrachting. “Hij had mijn dochter graag en kwam van ver om haar feestje bij te wonen. Daniel ging compleet dronken naar buiten, hij kon nog nauwelijks op zijn benen staan”, vertelde hij in dat gesprek over de voetballer. “Daarna weet niemand wat er met hem gebeurd is. Maar je weet hoe groot mijn domein is.”

Ondertussen zijn er ook enkele foto’s verschenen en tekstberichten die Daniel even voor zijn dood nog gemaakt had. Daarin is te zien hoe hij in bed ligt met de slapende of bewusteloze moeder. “Ik ga de mama van het jarige meisje verslinden”, stuurde hij naar een vriend. Waarop die antwoordde: “Is hij aan het slapen? Je gaat het huis uitgegooid worden. Hij gaat je flink te grazen nemen.”

Allana vertelde de politie over de feiten dat ze luid geschreeuw heeft gehoord uit de slaapkamer van haar ouders en dat Daniel helemaal niets zei, toen hij werd betrapt. Ze bevestigt dat ze de voetballer een jaar geleden had leren kennen, maar ze nooit een relatie hebben gehad.

De training van Sao Paulo startte vorige week met een minuut stilte voor Daniel en ook Botafogo, een ex-club van de speler, betuigde al haar medeleven.

