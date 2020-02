Voetballegende Pelé kampt met depressie: “Hij schaamt zich dat hij niet meer kan stappen” Redactie

10 februari 2020

18u15 0 Voetbal Voetballegende Pelé is depressief. Dat heeft zijn zoon Edinho in een interview laten weten. Zijn slechte gezondheid zit de meervoudig wereldkampioen uit Brazilië dwars. De 79-jarige Pelé kan niet meer zonder hulpmiddelen lopen en verschijnt meestal in een rolstoel bij spaarzame publieke optredens.

“Hij is erg fragiel”, zegt Edinho over de conditie van zijn beroemde vader. “Na zijn heupoperatie is hij eigenlijk nooit meer de oude geworden. Ik kan me zijn gemoedstoestand wel voorstellen. Voor de wereld is hij altijd een soort van koning geweest en nu kan hij nauwelijks nog lopen. Dat is moeilijk te verwerken. Hij schaamt zich ervoor hoe hij eraan toe is. Hij wil niet meer naar buiten en niet meer worden gezien. Hij doet bijna niets meer, is een gevangene in zijn eigen huis. Eigenlijk wil hij het huis ook niet meer uit. Waarschijnlijk leidt hij voor de rest van zijn leven een teruggetrokken bestaan.”

Pelé staat bekend als een van de beste voetballers ooit. De Braziliaan maakte furore in zijn thuisland bij Santos en in de nadagen van zijn carrière bij het Amerikaanse New York Cosmos. Hij kroonde zich met de ‘Seleção’ drie keer tot wereldkampioen (in 1958, 1962 en 1970).