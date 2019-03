Voetbalbond wil dan toch in Koning Boudewijnstadion blijven NVK

19 maart 2019

09u31 0 Voetbal De voetbalbond en de organisatoren van de Memorial Van Damme geven vanmiddag om 13u30 een persconferentie. Ze zullen spreken over hun bedoeling om het Koning Boudewijnstadion op te lappen. De Rode Duivels en de atletiek willen zo hun nationale stadion behouden. Maar aan obstakels geen gebrek.

De belangrijkste boodschap vanmiddag zal zijn: de voetbalbond heeft de intentie om in het Koning Boudewijnstadion te blijven. Een serieuze koerswijziging tegenover het verleden. Twee jaar geleden was het nog de bedoeling om volop voor het Eurostadion te gaan. Maar nadat minister Schauvliege dat project had getorpedeerd, bleef de voetbalbond altijd zeer op de vlakte.

Maar de tijd tikt in het nadeel van de KBVB. De houdbaarheid van het Koning Boudewijnstadion in z'n huidige vorm nadert zijn einde - na 2020 zal het niet meer conform de UEFA-reglementeringen zijn. En een stadionrotatie via Brugge, Luik en Genk is financieel een pak minder interessant. Bovendien zou de nationale ploeg nooit meer een echt ‘thuisgevoel’ hebben, omdat ze altijd in een ander stadion zou spelen.

De bond wil nu mee de schouders zetten onder een opknapbeurt van het Koning Boudewijnstadion. Goed nieuws voor de Memorial Van Damme, dat de Heizel nodig heeft om te blijven bestaan. Blijft de vraag: hoe realistisch is het project? De Brusselse politiek lijkt het project alvast genegen te zijn. Maar het project zal ook overheidsgeld nodig hebben - daarvoor is het wachten op de nieuwe federale regering. Daarnaast blijft het afwachten welke privé-investeerders bereid zijn te investeren. Mogelijk komt er straks meer duidelijkheid.