Voetbalbond maakte 13 miljoen euro winst, straks nieuwe voorzitter aangeduid

22 juni 2019

12u00

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

KBVB maakte dertien miljoen euro winst

Vorig boekjaar maakte de Belgische voetbalbond liefst 13,1 miljoen euro winst. Dat maakte financieel directeur Tom Borgions bekend op de bijzondere Algemene Vergadering. Met de Rode Duivels als grootste ‘cash cow’. Het grootste deel is te danken aan de goede prestaties van onze nationale ploeg in Rusland - dat leverde 7,8 miljoen euro op.

Nog een paar opvallende cijfers:

De KBVB heeft 12,5 miljoen geïnvesteerd het voorbije jaar.

7,2 miljoen daarvan in de arbitrage. Daarvan werd 2,9 miljoen euro gerecupereerd bij de Pro League voor de implementatie van de VAR.

Met Saoudi-Arabië betaalde er voor het eerst een ploeg om tegen de Rode Duivels te mogen spelen.

Tot slot werd er één miljoen euro betaald aan de gebouwen die “verouderd en kostelijk zijn in onderhoud.” Daarom zullen de bondsgebouwen ook verkocht worden.

Voetbalbond kiest nieuwe voorzitter

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) krijgt zaterdag een nieuwe voorzitter. Tijdens een buitengewone algemene vergadering op de bondszetel in Brussel wordt een opvolger gekozen voor huidig preses Gerard Linard.

Linard kwam in de zomer van 2017 aan het hoofd van de KBVB. Hij nam de scepter toen over van François De Keersmaecker. Linard zou aanvankelijk maar een jaar voorzitter zijn omdat hij op zijn 75e de leeftijdsgrens had bereikt. Maar vorig jaar kreeg hij, per uitzondering, een nieuw mandaat voor twaalf maanden.

De Henegouwer was de eerste voorzitter uit het Franstalige amateurvoetbal (ACFF) in 50 jaar. Met advocaat Philippe Godin (53) treedt mogelijk opnieuw een afgevaardigde van de ACFF in zijn voetsporen.

Het Vlaamse amateurvoetbal schuift Gilbert Timmermans (74) naar voren. De voorzitter van Voetbal Vlaanderen moest in 2017 nog de duimen leggen voor Linard.

Als kandidaat uit het profvoetbal wordt Mehdi Bayat, de 40-jarige sterke man van Charleroi, genoemd als kandidaat-voorzitter. Ook de 57-jarige Mieke De Clercq, die zetelt in het bestuur van Zulte Waregem, is in beeld en kan de eerste vrouwelijke bondsvoorzitter worden.