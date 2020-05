Voetbalbond krijgt brief van UEFA: zonder bekerfinale mag Charleroi rechtstreeks naar Europa League, Antwerp vist achter het net Redactie

01 mei 2020

15u32 24 Voetbal Wanneer de bekerfinale niet gespeeld kan worden, moet het huidige klassement als uitgangspunt dienen om de Europese tickets te verdelen. Dat deelde de UEFA in een brief aan de 55 lidstaten mee. Zo ook aan de KBVB. V oor België zou dat dus betekenen: Charleroi mag rechtstreeks naar de Europa League, Antwerp vist achter het net.

Antwerp of Charleroi: wie mag rechtstreeks naar de poulefase van de Europa League? The Great Old denkt dat ticket te kunnen claimen. Vermits Club Brugge toch al Champions League speelt, kan Antwerp als tweede bekerfinalist bovendien wijzen op hun vierde plaats in de competitie op amper twee punten van de tweede plek – “genoeg sportieve verdiensten”.

Maar het ziet er na die brief van de UEFA naar uit dat Charleroi, derde in het klassement, met het ticket gaat lopen. In Nederland werden eerder Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II als Europese deelnemers aangeduid. FC Utrecht, bekerfinalist en nummer zes van de ranglijst, kreeg geen ticket voor de Europa League. Correct gehandeld, indien een bekerfinale niet gespeeld wordt, oordeelt de Europese voetbalbond.

In Spanje speelt dezelfde kwestie. Daar wordt het beëindigen van het seizoen voorbereid. Het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat de Baskische clubs Athletic Bilbao en Real Sociedad elkaar voor 3 augustus in de finale van de Copa del Rey kunnen treffen. De Spaanse voetbalbond vroeg hoe het dan met de Europese tickets zat en kreeg als antwoord van de UEFA dat de huidige ranglijst als uitgangspunt moest dienen. Zoals het in de brief staat. Antwerp zal het niet graag horen...

