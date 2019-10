Voetbal Vlaanderen reageert op “militaire groet” van Turkse voetballertjes uit Beringen: “Dit kan niet” BVDH TTR

15 oktober 2019

11u39

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 266 Voetbal Voetbal Vlaanderen, een tak van de Belgische Voetbalbond, is een onderzoek gestart naar enkele foto's en filmpjes van de Beringse club Turkse FC. Daarop is te zien hoe kinderen een militaire groet brengen om de soldaten in de Turks-Syrische oorlog te eren. Marc Van Craen betreurt het feit. “Voetbal en politiek moeten gescheiden blijven.”

Op foto's en filmpjes die de club zelf via sociale media deelde, is te zien hoe spelers van verschillende leeftijden een militaire groet brengen op het veld en in de kleedkamer. De min 10-jarigen droegen hun zege op aan de soldaten. "Laat onze overwinning met 5-3 van onze U10 een cadeau zijn voor onze soldaten. We zijn een ernstig volk. We willen nog veel cadeaus geven aan onze soldaten. Terwijl we in de kou en in de regen staan willen we onze ziel offeren voor het bestaan van de Turkse natie. En dat is geen grapje", zo staat er bij de foto.

Voetbal Vlaanderen: “Dit kan niet”

Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, betreurt het feit. “Het kan niet dat zij een politiek statement maken over een politieke situatie in Syrië. Dat strookt niet met onze waarden en met het feit dat wij sport en politiek gescheiden willen houden.” Van Craen geeft nog mee dat ook de ethische commissie wellicht aan het werk zal gezet worden om de club te sensibiliseren.

Turkse FC: “Ook zonder conflict hadden we dit gedaan”

Volgens Turkse FC heeft het gebaar niets met politiek te maken. De club reageert via Basir Hamarat, voorzitter van Union of International Democrats, een AKP-gezinde organisatie. "Dergelijke foto's worden elk jaar gemaakt uit eerbied voor alle martelaren en hun familieleden", zegt Hamarat. "Ook als er geen conflict was geweest tussen Turkije en Syrië, en ook als de speler van de nationale ploeg dat gebaar niet had gemaakt, dan nog had de club die foto's gemaakt en gepost. Dat dit nu extra gevoelig ligt? Daar heeft de club niet op gelet.”

Thomas Vints (CD&V), de burgemeester van Beringen, heeft reeds een overleg met de voetbalploeg gevraagd. “Ik vind het allereerst niet goed dat buitenlandse conflicten op deze manier naar ons land worden gehaald", laat hij weten. “Bovendien moet voetbal voor kinderen een spel zijn en geen vorm van politiek.”

“Kinderen misbruikt voor politieke en militaire propaganda”

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) is niet te spreken over de foto’s en filmpjes. “Ik vind het ongehoord dat sportende kinderen misbruikt worden voor politieke en militaire propaganda, gericht tegen andere mensen”, zegt Weyts in een reactie aan Belga. Weyts vindt het goed dat Voetbal Vlaanderen “snel optreedt”. “Ook de stad Beringen zou best het gesprek aangaan met die club”, aldus Weyts.

“We gaan toch geen buitenlandse conflicten uitvechten op onze sportvelden? Sport moet kinderen integreren, niet segregeren, laat staan dat kinderen worden opgezet tegen andere kinderen”, vervolgt Weyts in een reactie aan Belga. “Sowieso ben ik geen voorstander van sportverenigingen samengesteld op grond van etnische afkomst. Als elke etnische groep zijn eigen clubs maakt dan sluit je je af van de rest van onze gemeenschap”, zegt de N-VA-minister.