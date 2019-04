Zó schatten VISTA!-gasten titelkansen in: Genk en Club Brugge nek aan nek (en zélfs Anderlecht koestert sprankeltje hoop) MH

01 april 2019

17u09

Bron: VISTA! 0 VISTA! Speeldag één van de play-offs behoort tot het verleden. In VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, pakken we uit met een wekelijkse play-off 1-barometer. Moderator Nicolas De Brabander schat met zijn gasten de titelkansen per club in.

De conclusie na speeldag één? Racing Genk beschikt in het gewogen gemiddelde nog steeds over de beste kaarten (40%). Club Brugge hijgt in de nek (38%), terwijl Standard (18%) toch al op geruime afstand volgt. Opvallend is dat Anderlecht, ondanks een achterstand van negen punten op leider Genk, nog steeds een sprankeltje hoop mag koesteren (4%). Met dank aan Wesley Sonck, die paars-wit niet helemáál afschrijft in de strijd om het kampioenschap. Tot consternatie van Gilles De Bilde en Niels Poissonnier, de andere gasten aan tafel.

“In voetbal kan alles”, lacht Sonck. “Er was een groot verschil tussen de eerste drie ploegen in play-off 1 en de andere drie, maar dat wil nog niet zeggen dat je de volgende matchen gaat winnen. Niet altijd de beste teams winnen in het voetbal.”