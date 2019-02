Yannick Ferrera: “Standard zal dicht bij de titel zijn” Redactie

25 februari 2019

20u36

Bron: VISTA! 0

Onze centrale gast in VISTA! Yannick Ferrera acht het mogelijk dat Standard de titel grijpt dit seizoen. “Als Alejandro Pozuelo vertrekt, wordt Club Brugge of Standard kampioen. Standard blijft groeien. Ik heb er met Waasland-Beveren in augustus tegen gespeeld. Het werd toen 0-0. Spelen we die match nu, pakken we vier of vijf (tegengoals, red.). Als ze nu geen kampioen worden, zullen ze er kort bij zijn.”

Enig probleem: de Rouches zijn niet constant. “Dat heeft niets te maken met de manier van spelen”, zegt Ferrera. “Het zit een beetje in het DNA van Standard. Als ze twee, drie keer goed spelen, denken ze de wedstrijd erna dat ze het zich kunnen permitteren om op het gemak te spelen. Als dat eruit gaat, zijn ze vertrokken.”

