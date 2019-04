Yannick Ferrera heeft in VISTA! boodschap voor spelers Anderlecht: “Je wordt goed betaald, dus vecht zodat je nog met eergevoel op vakantie kan gaan” GVS

15 april 2019

15u00 0 VISTA! Er was alweer heel wat om over na te kaarten in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. Zo keerden de fans van Anderlecht zich vrijdagavond op Sclessin helemaal tegen hun eigen ploeg, verraste Antwerp Gent op eigen veld en maakte Genk de verhoudingen nogmaals duidelijk bovenin na een prima topper tegen Club Brugge.

De centrale gast was Yannick Ferrera en hij kreeg het gezelschap van Stephan Keygnaert, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws en Wim De Coninck, analist bij Proximus Sports. Moderator Nicolas De Brabander leidde alles in goede banen.

“Genk heeft Club bij de keel gegrepen sinds minuut één, dat had ik zeker niet verwacht. Ze speelden ook thuis en het feit dat Malinovskyi niet geschorst werd, zal hen een boost hebben gegeven. Ze verdienden die zege”, stelde Ferrera over de Genkse winst in de topper tegen blauw-zwart. “Het probleem bij Club Brugge was dat ze de flanken niet vonden. Dennis en Diatta liepen hun tegenstanders niet voorbij. Normaal is dat een zekerheid. Dat dat nu niet lukte heeft niet alleen te maken met hoe Genk stond, maar ook met de kwaliteiten van Club gisteren. Vanaken, Schrijvers, Wesley, ze zaten simpelweg niet in de match. Want normaal verwacht je van hen dat ze dan toch nog het verschil kunnen maken. Maar nu had Club een offday, wat niets afdoet aan de goede prestatie van Genk.”

Bal tussen de arm

“Er was heel veel te doen over de tactiek van Genk”, vertelde Keygnaert. “Dat ze bewust met veel lange ballen gingen spelen van achteruit om de pressing te ontlopen.” De Coninck: “Maar normaal heeft Genk met Trossard, Ito en Samatta eigenlijk niet veel kopbalkrachtige spelers. De tegenstander zou normaal dus die duels moeten winnen. Maar Vukovic speelde altijd heel goed Malinovskyi aan, die met Rits - de kleinste man van Club - in de rug de bal altijd goed kon aannemen.”

Waar het uiteraard ook over ging: het handspel van Brandon Mechele waar Genk een penalty uit puurde. “De officieuze regels die de scheidsrechters hebben meegekregen, is dat een arm niet tegen het lichaam hangt wanneer er nog een bal tussen kan. Kan er geen bal tussen, hangt de arm in een natuurlijke positie en is het geen penalty”, weet Keygnaert. “Maar wat is een natuurlijke positie van de arm? Iedereen loopt toch op een andere manier”, stelt Ferrera. “Je armen tegen je lichaam houden wanneer je aan het lopen bent, vind ik ook niet natuurlijk”, stelt De Coninck.

Defensieve malaise bij Gent

Ook over de 0 op 12 van AA Gent werd nagekaart. De Buffalo’s verloren dit keer in eigen huis van Antwerp. “Gent heeft heel veel inspanningen moeten doen om in play-off 1 te geraken”, zoekt Ferrera naar een oorzaak. “Op mentaal vlak zal het er nu wat losser aan toegaan, waardoor ze volgens mij het goeie ritme nog niet vonden.”

Wim De Coninck ziet ook een tactisch probleem. “Ze spelen met zeer veel aanvallende impulsen, waardoor het defensief niet goed staat. Zaterdag traden ze aan met één defensieve middenvelder, en Bezus en David daarvoor die eigenlijk in elkaars weg liepen.” Keygnaert was akkoord. “Klopt, ze spelen inderdaad aanvallend, maar moet je als coach dan niet ingrijpen om ervoor te zorgen dat niet elke counter resulteert in een kans? Aanvallen, oké, maar het moet defensief nog altijd goed staan hé.” “Antwerp creëerde inderdaad nooit zoveel kansen als dat ze zaterdag deden tegen AA Gent. Dat zegt genoeg.” Al werd er ook met bloemetjes naar de Great Old geworpen. “Nu ze in play-off 1 zitten, durven ze precies te voetballen. Met Govea in plaats van Yatabaré. Het is veel leuker om te zien, maar in de reguliere competitie hebben ze wel punten gepakt via hun andere, defensieve wijze van spelen.” De Coninck waarschuwt Club: “Ik zou nu niet naar Antwerp willen gaan.”

Vechten

Last but not least kwam de bizarre partij tussen Standard en Anderlecht aan bod. Keygnaert: “In de korte tijd dat de match duurde, maakte Standard twee goals, werd er een afgekeurd en werd een kans van de lijn gehaald. En dat zonder spits. Dat is straf. Michel Preud’homme koos voor zo’n systeem, en dat liep uitstekend.” Ook Ferrera zag dat het goed liep. “Waarom moet je per se een spits in de ploeg hebben? Als je veel bewegende spelers hebt, hoeft dat niet. Bij Anderlecht wisten ze niet goed op welke manier net te verdedigen, omdat er geen diepe aanvaller voorin liep.”

De Coninck belichtte dan weer de kant van Anderlecht. “Het was al moedeloos en geslagen nog voor de aftrap. Voor die jongens is het een vergiftigd geschenk om in play-off 1 te spelen en alle dagen te moeten lezen dat ze niet goed genoeg zijn. En die 0 op 12 is ook representatief voor wat Anderlecht al bracht in die vier matchen. Enkel tegen Club hebben ze de rug gerecht, omdat ze gekrenkt waren in hun eer. Voor de rest niets.” Keygnaert: “En als ze nu de volgende match weer achterkomen tegen Gent, zal de hel opnieuw losbreken. Begin zo eens aan een wedstrijd hé.”

Ferrera had het laatste woord: “Alle jeugd erin gooien zou ik ook niet doen. Dat is geen cadeau voor die jongens. Ze moeten goed omkaderd zijn. Wat dan wel? Vechten! Er zijn nog zes matchen, daarna is het vakantie. Zorg dat je op vakantie trekt met een gevoel dat je er nog voor bent gegaan. Je bent prof en wordt goed betaald. Als je bang bent voor een tegengoal, zou je er beter mee stoppen.”