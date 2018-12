Wie moet de Gouden Schoen winnen volgens Timmy Simons? “Er is eigenlijk geen twijfel mogelijk” TLB

28 december 2018

19u13

Bron: VISTA! 0

In onze voetbalwebcast VISTA! werd ook al even vooruitgeblikt naar de verkiezing van de Gouden Schoen. Timmy Simons, zelf in 2002 verkozen tot beste voetballer op de Belgische velden, verdient Club Brugge-draaischijf de trofee dit jaar. “Vanaken is de meest constante geweest over het hele jaar”, aldus Simons. “Hij heeft de titel gepakt en is Rode Duivel geworden. Als je in die selectie kan geraken, dan heb je een aardig seizoen gespeeld. Ook de eerste drie, vier maanden van het huidige seizoen heeft hij op zo’n hoog niveau gespeeld in deze competitie dat er eigenlijk geen twijfel mogelijk is.” Vindt Simons ook dat het tijd wordt dat Vanaken andere oorden opzoekt, wilde Proximus-analist Wesley Sonck, de Gouden Schoen van 2001, ook weten. “Laat hem nog maar even blijven”, haastte Simons zich.