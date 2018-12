Wees Simons rol van T2 bij de Rode Duivels af om ooit hoofdtrainer van Club Brugge te kunnen worden? “Ik probeer in de komende tijd aan mijn diploma’s te beginnen” TLB

28 december 2018

Roberto Martínez had Timmy Simons een tijd geleden graag opgenomen in zijn trainersstaf bij de Rode Duivels. Maar Simons legde dat aanbod toen vriendelijk naast zich neer. Deed de assistent van Club-trainer Leko dat om ooit hoofdtrainer van Club Brugge te kunnen worden? Die vraag werd hem voorgelegd in onze voetbalwebcast VISTA! “Er waren eigenlijk verschillende redenen”, aldus Simons. “Ten eerste was de job als T2 bij de Rode Duivels moeilijk te combineren met de rol binnen Club Brugge. Dan was ik nooit meer thuis geweest. En het kriebelt ook nog niet voldoende. Ik probeer in de komende tijd wel aan mijn diploma’s te beginnen, wel met als doel om ooit trainer te worden. Assistent of hoofdtrainer, dat bepaal ik later nog wel. Maar toen ik de vraag kreeg van de Rode Duivels, kriebelde het nog niet. Het is misschien een trein die niet meer voorbij zal komen, maar ik heb nooit spijt gehad van mijn beslissingen. Nu ook niet.”