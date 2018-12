Wat nu met Hein Vanhaezebrouck? “Ik denk dat we hem maanden niet zullen zien” Redactie

17 december 2018

19u33

Bron: VISTA! 4

Hoe moet het nu verder met de trainerscarrière van Hein Vanhaezebrouck? Die vraag werd ook behandeld tijdens de negentiende aflevering van VISTA!. Volgens onze journalist Niels Poissonnier, die Vanhaezebrouck kent van zijn periode als AA Gent-watcher, zullen we de trainer nu enkele maanden niet zien. “Na Genk hadden we hem ook maanden niet gezien. Maar ondanks alles staat hij in Gent nog altijd hoog aangeschreven.”