Voormalige Gouden Schoen-winnaars in VISTA!: "Vanaken is de betere voetballer, maar Vormer is belangrijker" De voetbalredactie

15u04

Bron: Eigen berichtgeving 2 Van l naar r in onze VISTA!-studio: Marc Degryse, Wesley Sonck, Moderator Nicolas de Brabander en Franky Van der Elst.

Aparte aflevering van VISTA! vanavond. Onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports heeft drie voormalige Gouden Schoen-winnaars te gast: onze huisanalist Marc Degryse en Proximus 11-analisten Wesley Sonck en Franky Van der Elst. Zij gaan praten over de kanshebbers op de prestigieuze trofee, alsook over de andere categorieën: beste Belg in het buitenland, Trainer van het Jaar en Belofte van het Jaar. Moderator is Nicolas de Brabander van Proximus 11. Bekijk vanaf 18u30 integraal de volledige aflevering.