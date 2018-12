Volg nu VISTA! met Dimitri de Condé over het knappe parcours van Genk: “De grootste verwezenlijking van Clement is het geloof dat hij in de groep heeft gepompt” Redactie

03 december 2018

15u00

De zeventiende speeldag in de reguliere competitie behoort alweer tot het verleden, tijd dus om terug te blikken in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. Centrale gast is Dimitri de Condé, de technische directeur van Racing Genk die zijn team gisteren knap de topper zag winnen in Anderlecht. Hij krijgt het gezelschap van Niels Poissonnier, journalist bij Het Laatste Nieuws en Wesley Sonck, analist voor Proximus TV. Niko Lainé is de moderator met dienst.