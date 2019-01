Volg nu LIVE VISTA! over de trainerswissel bij Lokeren, het nieuwe verlies van Club en Anderlecht en sterke Gentse nieuwkomer: “Sørloth zal het niet bij dat ene doelpunt houden” Redactie

21 januari 2019

13u03 0 VISTA! De 22ste speeldag in de Jupiler Pro League behoort tot het verleden, hoogtijd om erop terug te blikken in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. Daarin gaat het onder meer over de trainerswissel bij Lokeren, het nieuwe verlies van Club Brugge en Anderlecht en de zeges van Gent en Genk, toch de twee grote winnaars van het weekend. Moderator Nicolas De Brabander ontvangt HLN-journalist Rudy Nuyens en Proximus-analist Wim De Coninck.

De transfer van Alexander Sørloth naar AA Gent lijkt nu al een voltreffer. De Noor maakte gisteren indruk tegen Anderlecht en scoorde bovendien de enige treffer. Ook HLN-journalist Rudy Nuyens is onder de indruk. “Sørloth is een serieuze versterking”, klinkt het. “ Het is een grote jongen, dus je verwacht dat hij graag hoge ballen krijgt. Maar hij heeft ook goede voeten. Voor iemand van 1m95 is hij vrij snel. Het lijkt me iemand die het niet bij die ene goal zal houden. Die jongen is vastberaden om aan Palace te tonen dat ze hem kunnen gebruiken. Gent kan met hem alleen maar gediend zijn om PO1 te halen.” “En om PO1 te halen, hé”, pikt analist Wim De Coninck in. “Hij drukte onmiddellijk zijn stempel.”

De Gentse zege was uiteraard ook voor Ivan De Witte een opsteker, zo bevestigde hij telefonisch in VISTA!. “Na gisteren kijk ik met relatief veel comfort naar de toekomst. Het is al een tijdje dat de ploeg zich aan het herstellen is, met Cercle als referentiematch. Het is niet alleen het resultaat, maar ook de manier van voetballen”, waarna de voorzitter ook met lof zwaaide richting coach Thorup.“We zien meer en meer zijn hand op het gebeuren. Het is goed als een trainer niet alleen weegt op de tactische opstelling of een aantal spelers, maar dat hij weegt op het geheel. Ik vind dat Thorup weegt op het geheel. Wat ik daarmee bedoel? De omgang met de spelers, de sfeer in de kleedkamer, de tactische richtlijnen, ... Veel trainers hebben een idee, maar ze zien het niet op het veld. Thorup heeft een idee en kan dat uitwerken op het veld.”

