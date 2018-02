VISTA! vandaag met viervoudig Gouden Schoen-winnaar Paul Van Himst Redactie

05 februari 2018

13u31 0

In VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus 11, is Paul Van Himst vandaag onze centrale gast. In een week dat woensdag de Gouden Schoen 2017 verkozen wordt, een logische keuze: de coryfee van Anderlecht is met vier stuks de recordhouder wat betreft aantal Gouden Schoenen. Ook in onze VISTA!-studio vandaag: Proximus 11-analist Franky Van der Elst en Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws. Moderator is Nicolas De Brabander van Proximus 11.

Bekijk hier vanaf 18u30 integraal de 22ste aflevering van VISTA!