VISTA!-quiz: win twee duotickets voor het Gala van de Gouden Schoen!

18u30

VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, kreeg vandaag met Wesley Sonck, Marc Degryse en Franky Van der Elst drie voormalige Gouden Schoen-winnaars over de vloer. Het trio blikte in de negentiende aflevering van ons praatprogramma vooruit naar het Gala van de Gouden Schoen, dat op 7 februari georganiseerd wordt in Brussel. Dat voetbalfans het Gala live kunnen bijwonen kon u HIER al lezen en dankzij VISTA kan dat zelfs helemaal gratis. Door deel te nemen aan onderstaande quiz, kunt u immers een duoticket winnen voor de publiekstribune. We geven er in totaal twee weg en deelnemen kan tot 8 januari. Veel succes!