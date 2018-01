VISTA!-poll: stem op beste Belg in het buitenland en win één van onze tien duotickets voor het Gala van de Gouden Schoen! Voetbalredactie

29 januari 2018

16u20

Bron: Eigen berichtgeving 8

VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, kreeg vandaag met Nicolas Lombaerts een 39-voudige Rode Duivel over de vloer. Met de verdediger van KV Oostende, ex-Zenit Sint-Petersburg, ging het onder andere over wie de beste Belgische voetballer is in het buitenland - een nevencategorie van de Gouden Schoen die op 7 februari georganiseerd wordt in Brussel. Als fan van VISTA! en voetbal kan je dat gala helemaal gratis bijwonen. Door deel te nemen aan onderstaande poll, kunt u immers een duoticket winnen voor de publiekstribune. We geven er in totaal tien weg en deelnemen kan tot overmorgen woensdag 22u.