VISTA!-panel neemt buitenspel Diaby onder de loep: "Wie zegt dat het beeld correct is stilgezet?" Redactie

Vanzelfsprekend ging het in VISTA! ook over de buitenspelfase van Diaby. Nam de VAR de juiste beslissing? "De vraag is: wie zet dat beeld stil en wie zegt dat het beeld correct is stilgezet?", stelt chef voetbal Stephan Keygnaert. "Je weet inderdaad niet precies wanneer de bal vertrokken is", vult Emilio Ferrera aan.