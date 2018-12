VISTA! over haperende motor Club Brugge: “Als het nog geen echte crisis is, dan druppelt het op z’n minst toch binnen in Jan Breydel” Redactie

15u41 0 VISTA! In onze voetbalwebcast VISTA!, met Kortrijk-kapitein Hannes Van der Bruggen als centrale gast, ging het naast de opmars van de ploeg van Yves Vanderhaeghe onder andere ook over Club Brugge, dat na verlies vrijdag in Beveren morgen thuis tegen Atlético Madrid Champions League speelt. “Club heeft een echt probleem”, stelt Marc Degryse, analist van Het Laatste Nieuws.

Leko had het op de persconferentie vrijdagavond na de pijnlijke 2-1 op de Freethiel nog over spelers die niet fit zijn voor de competitie, maar er plots wel staan voor de Champions League. ‘Het Laatste Nieuws’-analist Marc Degryse: “Ik denk dan dat hij het in eerste instantie vooral heeft over de flankspelers Mata en Diatta. Maar er is meer aan de hand met Club dan louter dit gegeven. Decarli was niet meteen de meest gelukkige keuze van Leko. Die moet toch vooral verdedigen en niet op rechts staan. Vormer kon eventueel op de flank en Schrijvers dicht bij Wesley, zodat je meer aanvallende impulsen hebt.”

“In ieder geval heeft Club Brugge een probleem. Dat is nu al een tijdje zo en na vrijdag is het echt een probleem geworden. De overtuigende zege tegen Standard was een uitzondering op de regel. Ze verloren thuis ook van Zulte Waregem en speelden in Jan Breydel gelijk tegen Waasland-Beveren. Morgen zullen ze inderdaad misschien wat opstaan, maar zaterdag in Kortrijk zullen ze weer een probleem hebben. Zeker als er geen flankspeler terugkeert uit blessure. Dat heeft niet zozeer te maken met het systeem, wel met een gebrek aan kwaliteit.”

“Belangrijk tweeluik”

Stephan Keygnaert, chef voetbal van ‘Het Laatste Nieuws’: “Ik vond het opvallend dat Leko na Standard (match die Club wel overtuigend won met 3-0, nvdr) zei dat als ze die match verloren hadden, het crisis was. Wel, dan is het nu eigenlijk ook crisis. Of het moet op z’n minst dan toch binnendruppelen. Kortrijk zaterdag en Antwerp de week erop wordt een erg belangrijk tweeluik.”

Keygnaert blikt ook terug op het vertrek van Glen De Boeck in Kortrijk. “De Boeck heeft heel snel begrepen dat play-off 1 te hoog gegrepen was met Kortrijk. Hij dacht allicht: ‘Als ik nu zevende of dertiende eindig, dan kunnen ik, mijn spelers en de toeschouwers zich beter amuseren. Dan zit er inderdaad eens een mindere wedstrijd tussen. De fans hadden totaal geen probleem met De Boeck, maar het bestuur dacht waarschijnlijk: ‘Dit is te naïef. Dit KV Kortrijk kan play-off I wel halen”, aldus Keygnaert.

