VISTA! over de trainerswissel bij Lokeren en het nieuwe verlies van Club en Anderlecht: “Morioka heeft het gehad met Anderlecht en Anderlecht met hem” Redactie

21 januari 2019

15u00 0 VISTA! De 22ste speeldag in de Jupiler Pro League behoort tot het verleden, hoogtijd om erop terug te blikken in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports. Daarin ging het onder meer over de trainerswissel bij Lokeren, het nieuwe verlies van Club Brugge en Anderlecht en de zeges van Gent en Genk, toch de twee grote winnaars van het weekend. Moderator Niko Lainé ontving HLN-journalist Rudy Nuyens en Proximus-analist Wim De Coninck.

De transfer van Alexander Sørloth naar AA Gent lijkt nu al een voltreffer. De Noor maakte gisteren indruk tegen Anderlecht en scoorde bovendien de enige treffer. Ook HLN-journalist Rudy Nuyens is onder de indruk. “Sørloth is een serieuze versterking”, klinkt het. “ Het is een grote jongen, dus je verwacht dat hij graag hoge ballen krijgt. Maar hij heeft ook goede voeten. Voor iemand van 1m95 is hij vrij snel. Het lijkt me iemand die het niet bij die ene goal zal houden. Die jongen is vastberaden om aan Crystal Palace te tonen dat ze hem kunnen gebruiken. Gent kan met hem alleen maar gediend zijn.” “En om PO1 te halen, hé”, pikt analist Wim De Coninck in. “Hij drukte onmiddellijk zijn stempel.”

De Gentse zege was uiteraard ook voor Ivan De Witte een opsteker, zo bevestigde hij telefonisch in VISTA!. “Na gisteren kijk ik met relatief veel comfort naar de toekomst. Het is al een tijdje dat de ploeg zich aan het herstellen is, met Cercle als referentiematch. Het is niet alleen het resultaat, maar ook de manier van voetballen”, waarna de voorzitter ook met lof zwaaide richting coach Thorup.“We zien meer en meer zijn hand op het gebeuren. Het is goed als een trainer niet alleen weegt op de tactische opstelling of een aantal spelers, maar dat hij weegt op het geheel. Ik vind dat Thorup weegt op het geheel. Wat ik daarmee bedoel? De omgang met de spelers, de sfeer in de kleedkamer, de tactische richtlijnen, ... Veel trainers hebben een idee, maar ze zien het niet op het veld. Thorup heeft een idee en kan dat uitwerken op het veld.”

Bij Anderlecht is voorlopig nog geen sprake van een schokeffect onder coach Rutten. “Je hebt écht wel het gevoel dat ze én Trebel én Dimata én Zulj hard nodig zullen hebben”, vertelt De Coninck. “Toen Zulj door Arnesen omschreven werd, dan had je het gevoel dat hij over Morioka bezig was. Hetzelfde werd over hem verteld toen hij aangetrokken werd: niet te snel, leest het spel, heeft een eindpass en kan zelf scoren. Maar als je die gisteren zag invallen, dat was dramatisch. Morioka heeft het gehad met Anderlecht en Anderlecht met hem.” Intussen moet paars-wit vrezen voor een plek in play-off 1. Nuyens: “Je kan het je bijna niet voorstellen dat Anderlecht dat niet haalt.”

“Diaby laat leemte achter”

Net als Anderlecht ging ook Club Brugge de boot in dit weekend: 0-1 tegen Charleroi. Blauw-zwart telt nu al tien punten minder dan Racing Genk. De Coninck: “Leko zit met een dilemma, omdat hij in de Champions League met 1 spits resultaat haalde. Tegen Antwerp moest hij noodgedwongen met Schrijvers spelen en lukte het heel goed. Tegen Lokeren liep het dan weer voor geen meter. Schrijvers doet het behoorlijk, maar Diaby laat toch een grote leemte achter.”

In de Genkse Luminus Arena zagen ze de nederlaag van Club Brugge graag gebeuren. CEO Erik Gerits blijft er nuchter onder, zo bevestigde hij telefonisch aan VISTA!. “Het is nog veel te vroeg om al van een kampioenschap te spreken. Dat we kandidaat zijn, kunnen we niet onder stoelen of banken steken. Maar op twee wedstrijden kan heel veel gebeuren. Zowel de fans als het bestuur genieten van dit moment. We zullen wel zien waar het eindigt dit seizoen.”

“Het is ook mooi om te zien hoe we in Sint-Truiden zijn blijven voetballen”, gaat Gerits voort. “Dat is de kracht van deze ploeg. Ik denk dat het team niet rap in paniek slaat bij een achterstand en steeds de voetballende oplossing zoekt.”

Pozuelo

Ook het onderwerp Alejandro Pozuelo kwam aan bod. De Spanjaard verkoos het sportieve project van Genk boven de oliedollars van het Midden-Oosten. “Dimitri de Condé heeft met Pozuelo fantastisch werk geleverd. Pozuelo kon de lotto winnen, maar koos voor het plan van KRC Genk. Toch een belangrijke boodschap voor de kleedkamer en voor de fans. Iedereen beseft hoe belangrijk hij is.”

Tot slot werd er over het ontslag van Trond Sollied bij Lokeren gedebatteerd. Nuyens: “Sollied wist ook dat het resultaat van zaterdag niet goed was, maar daar keek hijzelf wel doorheen. Hij was wel een beetje teleurgesteld, want hij vernam van de pers dat hij ontslagen was. Dat vind ik een beetje stijlloos van Roger Lambrecht. Als je een trainer ontslaat, laat het hem dan tenminste als eerste weten. Dat is toch een gebrek aan respect.”

Herbekijk hieronder VISTA!: