VISTA! met Yannick Ferrera als centrale gast: “Word jij warm als je elke week naar Antwerp moet kijken?” Redactie

25 februari 2019

15u00

Bron: VISTA! 0 VISTA! Er viel flink wat na te kaarten over het voetbalweekend in de Jupiler Pro League. Geen betere plaats daarvoor dan VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Yannick Ferrera was de centrale gast. Ferrera zag zijn ex-ploeg Sint-Truiden alweer een prima zaak doen. Na hun zege tegen Charleroi van gisteravond delen de Kanaries de derde plaats met Standard en Antwerp. Behalve Ferrera namen ook Niels Poissonnier, de Club Brugge-watcher van Het Laatste Nieuws, en Proximus-analist Wesley Sonck plaats rond de VISTA!-tafel. Moderator Niko Lainé leidde het gesprek in goede banen.

De klassieker tussen Anderlecht en Club Brugge bleef gisteren onbeslist (2-2). “Het kantelmoment was voor mij de gele kaart van Mechele”, aldus Sonck. Nadat de Club-verdediger eerder een elleboogstoot van Santini moest incasseren -de Kroaat kwam er zonder kaart vanaf- ging hij op het halfuur zélf op de bon. “Santini zat een halfuur lang niet in de wedstrijd en won geen enkel duel. Voor mij was het onbegrijpelijk dat die elleboogstoot onbestraft bleef.”

Een opvallende rol was er weggelegd voor Yannick Bolasie. Goed voor drie goals in zijn laatste twee matchen. In het spel kan hij niet al te veel bekoren, maar met zijn doelpunten is hij wel wedstrijdbepalend. Ferrera: “Anderlecht moet nu kijken naar rendement, niet naar mooie acties. Maar als je zijn match bekijkt, kan je niet zeggen dat hij goed speelt. Hij scoort wel. Nu hebben ze punten nodig - niks anders. Hij probeert iets te brengen met zijn ervaring.”

Club won nu al 29 wedstrijden niet in het Astridpark. Of het vooraf in de hoofden van de spelers kroop? “Ik kan mij niet inbeelden dat dat in de hoofden van een Dennis of een Diatta speelt”, aldus Poissonnier. “Maar na Salzburg begon Hans Vanakan er zélf over. Als speler zou ik er nu niet zo mee bezig zijn. Ga gewoon van eigen sterkte uit. Moet je de geschiedenis gaan opzoeken voor een topwedstrijd?”

Ook opnieuw trefzeker gisteren: Wesley. “Ongelooflijk hoeveel progressie hij heeft gemaakt. Met zijn fysieke profiel kan hij niet goed zijn in alles”, zegt Ferrera. Sonck: “Hij is enorm balvast, hé. Da’s iets wat in België heel weinig diepe spitsen hebben. Je geeft hem de bal en hij houdt die gewoon bij.”

Over Boli

Een andere spits die gisteren indrukte maakte, was Yohan Boli. De aanvaller van STVV scoorde tegen Charleroi zijn allereerste hattrick in de hoogste klasse. Ferrera haalde Boli na de promotie naar eerste klasse naar Haspengouw. “Hij speelde toen bij Verviers. Zijn voormalige makelaar zei me dat er een speler was die 23 keer had gescoord in 20 matchen en dat ik hem moest gaan bekijken. Ik ben toen geweest. Hij scoorde die match niet, maar vond hem wel interessant. Dat profiel hadden we toen niet. Hij begon aan de voorbereiding en werkte héél hard. Hij verdiende het om te starten aan het seizoen. In zijn tweede wedstrijd -tegen Moeskroen- maakte hij meteen een prachtig doelpunt.”

“Hij is een complete speler. Hij kan met zijn rug naar het doel spelen, omdat hij redelijk stevig is. Hij is redelijk mobiel en snel. En hij kan afwerken.”

STVV-coach Marc Brys loofde Boli enkele weken geleden al om zijn trainingsarbeid. Ook Ferrera is het daar mee eens. “Ik heb hem maar een paar maanden gehad, maar hij had een heel goede mentaliteit. Ik ga ervan uit dat het zo gebleven is, anders zou hij dit niveau niet aanhouden. In de twee eerste jaren was zijn lichaam het grote probleem. Hij was zo’n fysieke load niet gewoon. Dit seizoen heeft hij weinig of geen blessures gehad. Nu heeft hij al 12 keer gescoord. En het seizoen is nog lang niet gedaan. Hij zal tot 15 of 20 kunnen gaan.”

“Hij werkt ongelooflijk hard”, pikt Sonck in. “Het evenwicht zoeken tussen ongelooflijk hard werken en veel scoren: er zijn weinig spitsen die dat kunnen in België. Ofwel ben je een topscorer, ofwel een werker.”

Terwijl sterkhouders als Bezus en De Norre het Truiense schip in de wintermercato verlieten, bleef Boli de Kanaries trouw. Zit de Franse Ivoriaan aan zijn plafond bij STVV? “Nee, helemaal niet”, reageert Ferrera. “Hij kan hogerop. De mensen waren misschien onzeker over zijn statistieken en zijn fysieke paraatheid. Het is eigenlijk zijn eerste seizoen dat hij 26 matchen speelt, vlot scoort en niet vaak geblesseerd is.”

Intussen komt play-off 1 alsmaar dichterbij voor STVV. Sonck: “Het zou toch leuk zijn voor STVV -en ook voor ons- dat ze met het voetbal dat ze spelen play-off 1 halen. Ze zouden er niet misstaan.”

Sonck: “Word jij warm als je elke week naar Antwerp moet kijken?”

Ook het scoreloze gelijkspel tussen leider Genk en Antwerp kwam aan bod. Sonck: “Ik ken veel mensen die supporter zijn van Antwerp en zij vinden het verschrikkelijk om hun ploeg zo te zien voetballen. En het zijn diehard supporters in hart en nieren, hé. Onwaarschijnlijk hoe die mensen elke week hun ploeg aanmoedigen. Word jij nu warm als je elke week naar Antwerp moet gaan kijken? De sfeer tegen Anderlecht was geweldig, maar ze gaan wel in de laatste minuut onderuit. Als je niet doet wat Bölöni vraagt, ga je eruit.”

Na een woelige week blijft voor Genk het verschil met eerste achtervolger Club acht punten. Ferrera: “Ze speelden wel wat beter dan tegen Club Brugge. Pozuelo speelde de hele match - dat maakt een groot verschil. Maar ze waren niet zo dreigend als we gewoon zijn. Misschien zullen andere spelers bevrijd spelen als Pozuelo weg is.”

Kunnen de Limburgers de vierde landstitel in de clubgeschiedenis ook zonder de Spaanse draaischijf pakken? “Moeilijk”, aldus Sonck. “Vooral omdat er mét hem automatismen zijn. Als hij de bal heeft, beginnen de andere spelers allemaal te lopen. Hij ziet het op één of andere manier.” Wie er dan wel kampioen wordt? “Brugge of Standard - als Pozuelo vertrekt”, vertelt Ferrera.