VISTA! met Trond Sollied over de veroordeling van Lokeren: “Het kost veel meer om te degraderen, dan om een nieuwe spits te kopen” Redactie

04 maart 2019

15u00 0 VISTA! De 28ste speeldag van de Jupiler Pro League behoort tot het verleden, tijd dus om na te kaarten in een nieuwe aflevering van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Centrale gast vandaag was niemand minder dan Trond Sollied, de Noor die eerder dit seizoen nog even aan de slag was bij Lokeren. Onder meer de veroordeling van zijn ex-team naar 1B kwam ter sprake, maar ook de laatste rechte lijn naar de play-offs en de spannende ontknoping in 1B kwamen aan bod. Sollied kreeg het gezelschap van Rudy Nuyens, voetbaljournalist bij Het Laatste Nieuws en Wim De Coninck, analist bij Proximus Sports. Nicolas De Brabander leidde alles in goede banen.

Het doek viel gisteren voor Sporting Lokeren. Na 23 onafgebroken seizoenen in onze vaderlandse hoogste klasse is degradatie bitterharde realiteit. “Helaas”, aldus Sollied. “Je krijgt een binding als coach met de spelers, de staff en de mensen. Maar het is geen verrassing. Het duurde lang, maar het zat eraan te komen. Als Waasland-Beveren en Moeskroen punten blijven pakken, wordt die kloof groter en groter.” Zelf keek Sollied niet naar de 1-2-nederlaag van zijn ex-team. “Ik was op Batibouw gisteren” (lacht).

Begin november werd Sollied aangesteld als coach bij Sporting Lokeren. Na amper tien wedstrijden kreeg hij er de bons. “Dat is altijd zuur. Maar je weet dat zo iets in voetbal kan gebeuren. Ik had zelf ook niet verwacht dat ik ook zo snel ontslagen zou worden. Van de wedstrijden waarin ik coach was, hadden we er veel meer kunnen winnen: Gent, Zulte Waregem, KV Oostende, ... Als je geen geluk hebt als ploeg in de eerste drie matchen, krijg je het moeilijk. Ik dacht ook dat er minstens 2 of 3 versterkingen kwamen. Het kost veel meer om te degraderen, dan om een nieuwe spits te kopen.”

“Ik was wel verrast dat ik na de match tegen Club Brugge niet ontslagen was”, klinkt het nog. “Waarom? Omdat de nieuwe coach dan een beetje tijd zou hebben. Maar wij speelden toen te goed. We verdienden het niet om die match te verliezen. Als je de wedstrijd zag, merkte je niet op wie de topclub was. Ik had zeker nog het geloof in het behoud. Ik zei: ‘Wij zullen niet zakken’. Ondanks het gebrek aan kwaliteit. In Eupen (de laatste wedstrijd onder Sollied, red.) was het ook niet zo slecht, maar op twee corners maakten zij twee goals.”

Sollied vernam via de pers zijn ontslag. Of hij voorzitter Lambrecht (88) de manier van het ontslag kwalijk neemt? “Lambrecht belde mij om 16u. Maar ik heb daar geen problemen mee. Ik ken België, dus ik was niet verrast. Het hoort erbij. Ik moet niets meer bewijzen. Ik blijf daar rustig onder. En niemand weet wat ik de laatste wedstrijden nog kon met Lokeren.”

Primus van de klas

Opvallend: van de drie coaches die dit seizoen aan het roer stonden op Daknam (Maes, Sollied, De Boeck, red.), behaalde Sollied met 8 op 30 (27%) het beste rapport. “Maar ik ben niet zo voor procenten. Ik zeg alleen dat wij als groep heel goed bezig waren. Het kantelmoment zat eraan te komen. Of Lambrecht in Eupen aanwezig was? Dat weet ik niet. Maar hij stond ook onder invloed van andere factoren.”

Heeft Lokeren met de huidige kern genoeg kwaliteit om in 1B mee te doen voor de titel? “Neen, ze moeten zich versterken met vijf à zes spelers. Er moet kwaliteit bij. Er is ook een te grote kern. Er zijn te veel spelers die niet hetzelfde niveau halen.”

De invloed van Trebel

Anderlecht bezegelde gisteravond het sportieve lot van Lokeren, maar indruk maakte paars-wit allerminst. “Neen, indruk maakte Anderlecht helemaal niet”, aldus De Coninck. “Club Brugge speelde er op 27 december (0-1-winst), maar zij speelden eigenlijk helemaal niet beter dan Anderlecht gisteren. Het is niet zo dat Lokeren laatste stond en je er zomaar over loopt. Anderlecht pakt wel de punten die ze nodig hebben. Zo slecht is het allemaal niet bij Anderlecht, al verwacht je wel iets anders.”

“Ik hoor dat Trebel fit zal raken tegen de play-offs”, pikt Nuyens in. “Dat gaat een verschil maken. Hij zorgt voor meer evenwicht op het middenveld. Sollied: “Trebel kan je een beetje vergelijken met Neto van AA Gent. Neto is wel wat groter, maar ze hebben allebei duelkracht en een goede trap.”

Net als Anderlecht deed ook AA Gent wat het moest doen. Aan de Gaverbeek zorgden Odjidja, David en Sorloth voor een 1-3-zege. “Ze begonnen heel fel”, klinkt het bij onze AA Gent-watcher Nuyens. “Ze vonden diepgang en gaten in de verdediging. Maar dan is het toch een beetje ontstellend hoe ze op een hoekschop voor zichzelf die tegengoal incasseerden. Het is opvallend hoe de spelers er dezelfde nadruk op leggen dat ze het lot nog in eigen handen hebben, terwijl voor STVV juist hetzelfde geldt.”

Tot slot kwam ook de razend spannende ontknoping in 1B aan bod. Op 9 en 16 maart maken KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk uit wie naar de hoogste afdeling promoveert. “Er was al een aanvaring tussen de coaches Vrancken en Vreven na de wedstrijd in Beerschot, dus dat worden twee hete wedstrijden”, blikt De Coninck vooruit. “De vraag is natuurlijk ook wat er KV Mechelen boven het hoofd hangt met de operatie ‘Propere Handen’. In welke speelt dat mee? En dan hebben ze de bekerfinale ook nog.”

Herbekijk hierboven onze drie kwartier durende voetbalwebcast VISTA!.