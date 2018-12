VISTA! met Timmy Simons: “Martínez mag me altijd nog eens bellen. Maar combinatie met Club woog toen te zwaar” Redactie

28 december 2018

16u35 2 VISTA! In de allerlaatste VISTA! van 2018, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, was Timmy Simons de centrale gast. De assistent-trainer van Club Brugge prees de mentaliteit van Vormer, ziet maar één kandidaat om straks de Gouden Schoen te winnen en liet zich ook uit over zijn toekomst. “Momenteel kriebelt het nog niet voldoende om hoofdcoach te worden.”

Opvallend in de Brugse zege op Daknam gisteren, was opnieuw het statuut van bankzitter voor Ruud Vormer. Als invaller sleept hij nochtans met de enige goal de drie punten uit de brand. Simons: “Als je Ruud op de bank zet, komt hij eens zo scherp terug. Dat typeert de winnaar in hem: niet het slachtoffer willen spelen, maar tonen dat hij het verdient om te spelen. Dat dwing je af op de training.”

Sonck, als analist voor Proximus Sports ook aanwezig in de VTM-studio’s: “Ik vind het toch raar dat je hem zo makkelijk op de bank zet, een speler met zijn invloed. Akkoord, zijn statistieken zijn minder. Anderzijds is dat ook niet helemaal zijn fout. ‘t Is toch niet zijn fout als Wesley zijn voorzet naast kop?” Waarop Simons: “Af en toe moet Vormer toch eens getriggerd worden, heb ik het gevoel. Qua intensiteit en gedrevenheid was het toch wat minder, dat besefte hij zelf ook wel. Als je dan alternatieven hebt als Rits en Schrijvers moet je die gebruiken. Vergeet ook niet dat de eerste maanden van 2018 erg zwaar waren voor hem met die nasleep van de Gouden Schoen. Dat weegt toch sowieso op je fysiek en je rust. De eerste maanden word je geleefd en overal gevraagd, ik kan het weten. Ik heb hem er ook voor gewaarschuwd, hem gezegd dat hij af en toe ook ‘neen’ moet zeggen. Maar uiteindelijk is Ruud toch iemand die niet bij de pakken blijft zitten en zich terugknokt.”

Zou Hans Vanaken niet nóg meer rendement halen als hij een rij achteruit speelt? Wesley Sonck over de topfavoriet voor de Gouden Schoen

Terwijl Club vorig seizoen bij de jaarwisseling 11 punten voor had op nummer twee Charleroi, staat het er nu 7 achter op leider Genk. Simons: “Elke ploeg heeft tijdens een seizoen minstens één mindere periode. Het kan goed zijn dat de situatie er voor de start van PO1 alweer helemaal anders uitziet. Ik hoop alvast dat wij onze dip nu wel hebben gehad.”

En wat met Anderlecht? “Het ziet ernaar uit dat ze momenteel al blij mogen zijn wanneer ze in PO1 eens voor een uitschieter kunnen zorgen”, aldus HLN-journalist Niels Poissonnier. Sonck: “Daar wordt de naam van de nieuwe coach ontzettend belangrijk. En wie erbij komt in de wintermercato. Op meer dan één positie is er versterking nodig. Uiteindelijk komt het neer op één ding: winnen. Dat zeg je gisteravond toch ook weer, het publiek ging toch meteen weer achter de ploeg staan. Je moet Coucke de tijd geven.” Simons: “Ik ben benieuwd wat er bij Anderlecht gaat gebeuren. Bij Club heeft het ook even geduurd vooraleer alles op wieltjes liep na de komst van Bart Verhaeghe. Maar eens dat op punt staat, heb je terug een goeie basis. Dat heeft z’n tijd nodig.”

Over de Gouden Schoen, die uitgereikt wordt op woensdag 16 januari in Puurs, zijn de aanwezigen het eens. Die kan alleen maar naar Hans Vanaken gaan. Poissonnier: “Hij heeft het voordeel dat er twee stemrondes zijn. Bij Standard bijvoorbeeld had je in het eerste deel van 2018 zowel Carcela als Edmilson, bij Genk heb je verschillende uitblinkers, terwijl Vanaken dé belichaming is van Club het voorbije succesjaar. Hij is meer dan ooit de patron van dit Club, ook in de Champions League.”

Simons: “Hans was zonder twijfel de meest constante en is ook Rode Duivel geworden. Dat word je niet zowaar. Bovendien bleef Martínez hem bovendien oproepen, wat erop wijst dat hij het niveau op de trainingen aankan. Ook op verdedigend vlak heeft hij dit jaar enorme stappen gezet.” Sonck: “Hans heeft altijd en over controle over zijn lichaam, daarom heeft hij de finesse om in de zestien dikwijls de juiste dingen te doen. Dingen die makkelijk lijken, maar dat niet altijd zijn. Hij ziet ook de oplossingen sneller dan een ander. Ik vraag me alleen twee dingen af: zou hij niet nog beter zijn een rij achteruit? Omdat hij het allemaal zo goed ziet, het loopvermogen heeft maar toch niet die superversnelling in huis heeft. Al is hij zeker helemaal niet zo traag als velen denken. Ik heb hem al jongens zien terughalen op dertig meter... En: moet Vanaken ook niet dringend een stap hoger zetten? Als speler moet je die uitdaging toch eens een keer aangaan?” Poissonnier: “Ik denk niet dat Vanaken staat te springen om naar het buitenland te gaan.”

Ten slotte werd er ook gevraagd waarom Simons niet ingegaan is op de vraag van Martínez om vervanger te worden van T2 Graeme Jones, die na het WK de Rode Duivels verliet voor West Bromwich. Er werd toen gesuggereerd dat Simons bij Club wou blijven om op termijn hoofdcoach te worden. Misschien zelfs volgend seizoen al. Simons: “Momenteel kriebelt het nog niet voldoende om hoofdcoach te worden. Ik voel me alvast ook goed binnen Club en denk dat ik er ook nog aardig kan bijleren. (lacht) Maar Martínez mag me altijd nog eens bellen hoor.”